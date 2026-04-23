ВСУ, возможно, освободили Андреевку на Сумщине: карты ISW на 23 апреля
- ВСУ, вероятно, освободили Андреевку на севере Сумской области, что подтверждается геолокационными видеозаписями.
- Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях, в частности на севере Харьковской области и в районе Купянска.
Институт изучения войны (ISW) выложил обзор событий на фронте за предыдущий день, 22 апреля. На большинстве направлений очень горячо, причем наступают не только россияне, но и ВСУ.
На утро 23 апреля было тихо только в направлении Великого Бурлука. Об этом сообщили в ISW.
Где продвигаются россияне и ВСУ сегодня?
Силы обороны недавно продвинулись на севере Сумской области.
Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 апреля, показывают, что украинские войска удерживают позиции на севере Андреевки (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, освободили Андреевку,
– говорится в материале.
Также россияне "начали заменять некоторые подразделения российских воздушно-десантных войск (ВДВ) на севере Сумской области после того, как появилась информация о том, что российские войска планируют передислоцировать подразделения ВДВ из Сумской области на Херсонское направление".
Карты ISW на 23 апреля
Россияне недавно продвинулись на севере Харьковской области и продолжили атаки на северо-восток от Харькова 22 апреля. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 апреля, свидетельствуют о том, что враг недавно продвинулся на севере и юге Волчанска (на северо-восток от Харькова).
А вот в направлении Великого Бурлука не было наземной активности ни одной из сторон.
22 апреля российские войска провели миссию по инфильтрации и продолжили наступательные операции на Купянском направлении. Они не продвинулись, а украинские войска перешли в контратаку. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 апреля, показывают, что российские войска действуют на севере Купянска, что, по оценкам ISW, было миссией по инфильтрации.
22 апреля российские войска провели наступательные операции, а украинские войска контратаковали на направлении Славянск – Лиман.
В тот же день россияне перешли от инфильтрации небольшими группами пешей мобильной пехоты к легким моторизованным штурмам в тактическом районе Константиновка – Дружковка на фоне продолжения наступательных операций.
На Покровском направлении относительно высокий темп наземных наступлений России по сравнению с другими участками линии фронта.
22 апреля российские войска осуществили наземные наступления на Новопавловском и Александровском направлениях, но не продвинулись.
22 апреля российские войска продолжили миссии по инфильтрации на северо-запад и юго-запад от Гуляйполя и используют термобарическую артиллерию на юго-восток от Гуляйполя. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 апреля, показывают российского солдата, который действует к западу от Еленоконстантиновки (северо-западнее Гуляйполя) во время того, что ISW оценивает как миссию по инфильтрации,
– говорится в обзоре.
22 апреля российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области в районе северо-западнее Орехова, но не продвинулись. То же самое было на Херсонском направлении, в частности в направлении островов в дельте Днепра.
Россия готовит новое наступление на Харьковщине?
По мнению аналитиков ISW, маловероятно, что российские войска готовятся открыть новый фронт в ближайшее время. Но украинские источники утверждают, что оккупанты усилили свою активность.
Начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев заявил, что враг резко усилил атаки на Богодухов и окружающие населенные пункты Харьковской области. Ежедневно применяют десятки дронов, которые целят преимущественно по гражданской инфраструктуре.
Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко сообщила, что более 50 из 80 беспилотников атаковали именно Богодухов и близлежащие села. Атака продолжается 4 дня подряд. В этом не очень большом городе повреждены частные дома, банк, АЗС, административные здания, различные магазины и автостанция.