ВСУ имеют успехи, врагу не удается продвинуться: карты ISW на 24 марта

Согласно данным Института изучения войны, Украина на утро 24 марта имеет одно продвижение. Также Силы обороны вернули себе позицию в Донецкой области, выбив диверсантов.

Об этом сообщает ISW. Аналитики собрали сведения за предыдущий день, 23 марта.

Где наступали россияне?

За последние дни оккупанты пытались наступать на севере Сумщины, севере Харьковщины, в направлении Великого Бурлука, на Купянском направлении, в направлении Боровой, Доброполье, на Покровском, Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском направлениях, на западе Запорожской области, на Херсонском направлении, но не продвинулись.

Интересно! На Купянском направлении вражеских солдат не хватает. Некоторые подразделения значительно недоукомплектованы после боев за Купянск, а некоторые полки и бригады имеют только батальон или несколько рот боеспособной пехоты.

Карты ISW на утро 24 марта

Какие успехи в ВСУ?

Украинские войска недавно продвинулись на Славянском направлении. Речь о западное Закитное к востоку от Славянска. На этом направлении россияне пытаются просачиваться небольшими группами и бьют "Молниями" по украинским логистическим объектам.

Силы обороны недавно выбили российских диверсантов с позиций в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

"Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 23 марта, показывают, как украинские войска очищают здание, занятое Россией, на юге Константиновки, что свидетельствует о том, что украинские войска вернули эту позицию после того, как российские войска ранее проникли в этот район в неизвестную предыдущую дату", – пишут аналитики.

До этого ISW отмечали, что ВСУ срывают планы россиян.