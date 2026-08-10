Также отмечается продвижение Сил обороны в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте?

Аналитики считают, что россияне будут продолжать попытки возобновить маневры, несмотря на провал механизированного штурма на Добропольском направлении в конце июля 2026 года. Эксперты полагают, что боевые действия станут менее позиционными и будут характеризоваться большим тактическим маневром, потому что обе стороны будут продолжать использовать новые технологии и тактику.

В Сумской области оккупанты 8 и 9 августа провели ограниченные наступательные действия. Однако Вооруженные Силы Украины не позволили врагу продвинуться.

Также российские войска 8 и 9 августа продолжали наступательные операции на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука, но не добились успехов. Источники ISW сообщают, что оккупанты продвинулись в центральной части Казачьей Лопани (к северо-западу от Харькова). Также есть информация о том, что несколько российских группировок отрезаны вблизи Вильчи (к северо-востоку от Харькова) и испытывают проблемы со снабжением.

Источник также опроверг заявление Министерства обороны России от 24 июля о том, что оккупанты захватили Захаревку. Институт изучения войны сообщил, что лишь 10 % россиян, наступавших в направлении Захаревки, достигли места назначения.

Также аналитики прокомментировали заявления российских пропагандистов о возможном окружении украинских сил, расположенных между Великим Бурлуком и Волчанском. Они отметили, что этот сценарий маловероятен.

Украинские войска продвинулись на Купянском направлении . Согласно спутниковым снимкам, ВСУ недавно продвинулись на север и северо-восток от Киндрашовки. В свою очередь, российские войска продвинулись в центральной части Купянска-Вузлового. Также эксперты подтвердили продвижение украинских войск в направлении Боровой.

Военные страны-агрессора 8 и 9 августа продолжали наступательные операции в Донецкой области в тактическом районе Константиновка-Дружковка, но подтвержденного продвижения не достигли. Та же ситуация, по словам аналитиков, и на Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях .

8 и 9 августа россияне продолжали наступательные операции на Александровском направлении , но не продвигались вперед. В то же время украинские военные контратаковали в этом районе. На Славянском направлении российские войска продолжают операции по инфильтрации.

В Запорожской области, несмотря на заявления российской пропаганды, ВСУ контролируют Зирницу (к северо-западу от Гуляйполя). Оккупанты продолжали наступательные операции на западе области, но не добились подтвержденных успехов.

В Херсонской области ни одна из сторон не сообщала 9 августа о наземной активности.

Ситуация на каждом из направлений / Карты ISW

Россияне продолжают нести огромные потери на поле боя. За прошедшие сутки ВСУ удалось уничтожить 1470 оккупантов, а также 2 танка, 6 РСЗО и 10 НРК.