Кроме того, ВСУ удалось уничтожить немало российской военной техники. Об этом сообщили в Генштабе.

Каковы потери противника?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 10 августа 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 459 210 (+1 470) человек;
  • танков – 12 255 (+2);
  • боевых бронированных машин – 25 116 (+13);
  • артиллерийских систем – 47 669 (+48);
  • РСЗО – 2 019 (+6);
  • средств ПВО – 1 558 (+2);
  • самолетов – 439 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 181 (+10);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 452 994 (+1 746);
  • крылатых ракет – 5 007 (+0);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 132 236 (+461);
  • специальной техники – 4 511 (+6).


Потери оккупантов по состоянию на 10 августа / Инфографика Генштаба

Что известно о предыдущих потерях России?

Напомним, Россия ежемесячно теряет 30 тысяч солдат убитыми и тяжелоранеными. По состоянию на прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 1190 военнослужащих противника.

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В воскресенье, 9 августа, Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов России на юге страны и во временно оккупированном Крыму. Среди целей, которые удалось поразить ВСУ, – комплексы ПВО С-400 "Триумф", "Панцирь" и другие.