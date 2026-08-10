Кроме того, ВСУ удалось уничтожить немало российской военной техники. Об этом сообщили в Генштабе.

Каковы потери противника?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 10 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 459 210 (+1 470) человек;

танков – 12 255 (+2);

боевых бронированных машин – 25 116 (+13);

артиллерийских систем – 47 669 (+48);

РСЗО – 2 019 (+6);

средств ПВО – 1 558 (+2);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 181 (+10);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 452 994 (+1 746);

крылатых ракет – 5 007 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 132 236 (+461);

специальной техники – 4 511 (+6).



Потери оккупантов по состоянию на 10 августа / Инфографика Генштаба

Что известно о предыдущих потерях России?

Напомним, Россия ежемесячно теряет 30 тысяч солдат убитыми и тяжелоранеными. По состоянию на прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 1190 военнослужащих противника.

В воскресенье, 9 августа, Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов России на юге страны и во временно оккупированном Крыму. Среди целей, которые удалось поразить ВСУ, – комплексы ПВО С-400 "Триумф", "Панцирь" и другие.