Кроме того, ВСУ удалось уничтожить немало российской военной техники. Об этом сообщили в Генштабе.
Каковы потери противника?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 10 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 459 210 (+1 470) человек;
- танков – 12 255 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 116 (+13);
- артиллерийских систем – 47 669 (+48);
- РСЗО – 2 019 (+6);
- средств ПВО – 1 558 (+2);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 181 (+10);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 452 994 (+1 746);
- крылатых ракет – 5 007 (+0);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 132 236 (+461);
- специальной техники – 4 511 (+6).
Потери оккупантов по состоянию на 10 августа / Инфографика Генштаба
Что известно о предыдущих потерях России?
Напомним, Россия ежемесячно теряет 30 тысяч солдат убитыми и тяжелоранеными. По состоянию на прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 1190 военнослужащих противника.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
В воскресенье, 9 августа, Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов России на юге страны и во временно оккупированном Крыму. Среди целей, которые удалось поразить ВСУ, – комплексы ПВО С-400 "Триумф", "Панцирь" и другие.