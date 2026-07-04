В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что темпы российского наступления существенно снизились.

В июне 2026 года средний показатель продвижения составлял около 1 квадратного километра в сутки, тогда как год назад – более 16 квадратных километров, то есть скорость наступления упала почти в 16 раз.