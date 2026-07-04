О новой группе ликвидированных оккупантов и их судьбе сообщили в Генштабе ВСУ.
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Каковы потери врага?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 4 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 408 340 (+ 1 190);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- танков – 12 074 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 389 110 (+1 768);
- боевых бронированных машин – 24 869 (+6);
- наземных робототехнических комплексов – 1 815 (+6);
- артиллерийских систем – 45 352 (+100);
- кораблей/катеров – 33;
- подводных лодок – 2;
- РСЗО – 1 913 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн – 115 644 (+407);
- средств ПВО – 1 469 (+6);
- специальной техники – 4 385 (+5);
- крылатых ракет – 4 847 (+1).
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Потери россиян по состоянию на 4 июля / Инфографика Генштаба