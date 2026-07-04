Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Что известно о потерях оккупантов?

По информации пограничников, под удар украинских дронов попала автомобильная техника, которую российские военные использовали для выполнения боевых задач.

Речь идет как о легковых автомобилях, так и о грузовом транспорте. Именно эти машины обеспечивали доставку личного состава, подвоз боекомплектов, а также использовались для проведения инженерных работ вблизи линии боевого столкновения.

Уничтожение такой техники существенно затрудняет логистику противника, ведь автомобили остаются одним из главных средств обеспечения российских подразделений на передовых позициях.

Удар по логистике врага: смотрите видео

Помимо автомобильной техники, операторы БПЛА обнаружили и успешно уничтожили скрытый склад боеприпасов российских войск. Враг обустроил его в лесополосе, пытаясь скрыть от воздушной разведки. Однако украинские беспилотники смогли обнаружить цель, после чего нанесли точный удар.

Ликвидация склада боеприпасов означает не только потерю запасов вооружения, но и создает дополнительные трудности для обеспечения подразделений оккупантов на этом направлении.

С начала полномасштабной войны украинские Силы обороны уделяют особое внимание уничтожению логистических маршрутов противника. Поражение складов боеприпасов, транспорта, командных пунктов и средств обеспечения существенно снижает боеспособность российских войск и затрудняет проведение наступательных и оборонительных операций.

Особую роль в этом играют подразделения беспилотных систем, которые позволяют выявлять скрытые цели, корректировать огонь и наносить высокоточные удары с минимальным риском для украинских военнослужащих.

Напомним, пограничники подразделения "Феникс" успешно уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" на Гуляйпольском направлении. Операторы дронов поразили вражескую боевую машину во время ее движения, не дав экипажу развернуть систему для ведения огня.

Ориентировочная стоимость уничтоженной РСЗО превышает 15 миллионов долларов, что делает ее ликвидацию ощутимой потерей для российской армии.

"Торнадо-С" является одной из самых современных реактивных систем залпового огня, находящихся на вооружении оккупантов. Она представляет собой модернизированную версию советского "Смерча" и предназначена для поражения живой силы, бронетехники, командных пунктов, складов боеприпасов и других важных целей на значительном расстоянии.

Уничтожение такой системы существенно ослабляет огневые возможности противника на этом направлении. Украинские пограничники подчеркивают, что продолжают систематически выявлять и уничтожать дорогостоящую военную технику российских оккупантов.