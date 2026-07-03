Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 3 июля 2026 года Россия потеряла:

Личный состав – 1 407 150 (+1 250)

Самолеты – 436

Вертолеты – 353

Танки – 12 073 (+4)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 387 342 (+2 152)

Боевые бронированные машины – 24 863 (+2)

Наземные робототехнические комплексы – 1 809 (+18)

Артиллерийские системы – 45 225 (+57)

Корабли / катера – 33

Подводные лодки – 2

РСЗО – 1 912 (+2)

Автомобильная техника и автоцистерны – 115 237 (+385)

Средства ПВО – 1 463 (+4)

Специальная техника – 4 380 (+4)

Крылатые ракеты – 4 846 (+48)

Потери россиян по состоянию на 3 июля / Инфографика Генштаба

Напомним, бойцы подразделения "Феникс" уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" на Гуляйпольском направлении. Вражескую боевую машину поразили во время движения, когда она находилась на марше.

Ориентировочная стоимость уничтоженной РСЗО превышает 15 миллионов долларов, что делает ее ликвидацию одной из самых ощутимых потерь российской артиллерии.

"Торнадо-С" – это современная российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров, созданная на базе советского "Смерча". Она предназначена для поражения живой силы, бронетехники, артиллерийских позиций, командных пунктов, складов боеприпасов и других важных военных объектов на большом расстоянии.

Помимо уничтожения дорогостоящей техники, операторы ударных беспилотников подразделения успешно нанесли удары и по живой силе противника. Украинские защитники также ликвидировали российских военных и уничтожили мотоциклетные группы оккупантов, которые использовались для штурмовых действий, логистики и доставки боекомплекта на передовые позиции.

В ГПСУ подчеркнули, что такие удары существенно ослабляют логистические возможности российской армии и снижают ее способность вести наступательные операции на этом участке фронта.