Об этом активно пишут в сети. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

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Что известно о возможном падении российского Ка-52?

Мониторинговые ресурсы, в частности Clash Report, днем 2 июля сообщали, что войска страны-агрессора потеряли вертолет Ка-52.

Потерю боевого вертолета противника со своей стороны подтвердил также советник Минобороны Сергей Стерненко.

Для летчиков это отдельный ад,

– кратко написал он.

Пропагандистские ресурсы также распространяли информацию о потере вертолета. При этом официально российская сторона ситуацию не комментировала.

Реакции со стороны Генштаба ВСУ на потерю противника на момент публикации также нет. Детали уточняются. Очевидно, в случае подтверждения этой информации, число российских потерь в графе "вертолеты" изменится.

Справка. Ка-52 "Аллигатор" – это российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, который используется в качестве командирской машины армейской авиации. Он имеет характерную схему с двумя соосно вращающимися винтами, оснащен мощным вооружением и современными оптико-электронными системами. Стоимость одного такого аппарата составляет около 16 миллионов долларов, что делает его одной из самых дорогих потерь российской армии.

Что еще известно о российских потерях?

По состоянию на 2 июля 2026 года Украина оценивает потери России с начала полномасштабной войны в около 1 405 900 военнослужащих, из которых 1 140 – за последние сутки.

Журналист и блогер Дмитрий "Апостол" Карпенко рассказал 24 Каналу, что в 5-километровой зоне боевых действий штурмовик на российской стороне якобы имеет очень короткий "жизненный цикл": примерно 8 часов с момента входа в зону боевых действий. Он описывает это так: в первые часы боец находится в активном движении во время штурма, затем часть из них получает ранения, а потом, если эвакуация не происходит, ситуация часто заканчивается гибелью.

Также утверждается, что в этих условиях раненых нередко не эвакуируют из-за высоких рисков для тех, кто мог бы их выносить, и это влияет на соотношение потерь между погибшими и ранеными.