Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни бідкаються через втрату ударного вертольота Ка-52: один з пілотів міг загинути

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 3 липня 2026 року Росія втратила:

Особовий склад – 1 407 150 (+1 250)

Літаки – 436

Гелікоптери – 353

Танки – 12 073 (+4)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 387 342 (+2 152)

Бойові броньовані машини – 24 863 (+2)

Наземні робототехнічні комплекси – 1 809 (+18)

Артилерійські системи – 45 225 (+57)

Кораблі / катери – 33

Підводні човни – 2

РСЗВ – 1 912 (+2)

Автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385)

Засоби ППО – 1 463 (+4)

Спеціальна техніка – 4 380 (+4)

Крильчаті ракети – 4 846 (+48)

Втрати росіян станом на 3 липня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, бійці підрозділу "Фенікс" знищили російську реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" на Гуляйпільському напрямку. Ворожу бойову машину уразили під час руху, коли вона перебувала на марші.

Орієнтовна вартість знищеної РСЗВ перевищує 15 мільйонів доларів, що робить її ліквідацію однією з найвідчутніших втрат російської артилерії.

"Торнадо-С" є сучасною російською реактивною системою залпового вогню калібру 300 міліметрів, створеною на базі радянського "Смерча". Вона призначена для ураження живої сили, бронетехніки, артилерійських позицій, командних пунктів, складів боєприпасів та інших важливих військових об'єктів на великій відстані.

Окрім знищення дорогої техніки, оператори ударних безпілотників підрозділу успішно відпрацювали й по живій силі противника. Українські захисники також ліквідували російських військових і знищили мотоциклетні групи окупантів, які використовувалися для штурмових дій, логістики та доставки боєкомплекту на передові позиції.

У ДПСУ зазначають, що такі удари суттєво ускладнюють логістику російських військ на цій ділянці фронту. Знищення транспортних засобів, особового складу та високовартісного озброєння знижує можливості окупантів проводити наступальні операції та підтримувати свої підрозділи.