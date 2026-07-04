Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Дивіться також ЗСУ "прорідили" ворожу армію ще на 1250 військових: втрати Росії станом на 3 липня

Що відомо про втрати окупантів?

За інформацією прикордонників, під удар українських дронів потрапила автомобільна техніка, яку російські військові використовували для виконання бойових завдань.

Йдеться як про легкові автомобілі, так і про вантажний транспорт. Саме ці машини забезпечували доставку особового складу, підвезення боєкомплектів, а також використовувалися для проведення інженерних робіт поблизу лінії бойового зіткнення.

Знищення такої техніки суттєво ускладнює логістику противника, адже автомобілі залишаються одним із головних засобів забезпечення російських підрозділів на передових позиціях.

Удар по логістиці ворога: дивіться відео

Окрім автомобільної техніки, оператори БпЛА виявили й успішно знищили прихований склад боєприпасів російських військ. Ворог облаштував його у лісосмузі, намагаючись приховати від повітряної розвідки. Проте українські безпілотники змогли виявити ціль, після чого завдали точного удару.

Ліквідація складу боєприпасів означає не лише втрату запасів озброєння, а й створює додаткові труднощі для забезпечення підрозділів окупантів на цьому напрямку.

Від початку повномасштабної війни українські Сили оборони приділяють особливу увагу знищенню логістичних маршрутів противника. Ураження складів боєприпасів, транспорту, командних пунктів і засобів забезпечення суттєво знижує боєздатність російських військ та ускладнює проведення наступальних і оборонних операцій.

Особливу роль у цьому відіграють підрозділи безпілотних систем, які дозволяють виявляти приховані цілі, коригувати вогонь та завдавати високоточних ударів із мінімальним ризиком для українських військовослужбовців.

Нагадаємо, прикордонники підрозділу "Фенікс" успішно знищили російську реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" на Гуляйпільському напрямку. Ворожу бойову машину оператори дронів уразили під час її руху, не давши екіпажу розгорнути систему для ведення вогню.

Орієнтовна вартість знищеної РСЗВ перевищує 15 мільйонів доларів, що робить її ліквідацію відчутною втратою для російської армії.

"Торнадо-С" є однією з найсучасніших реактивних систем залпового вогню, які перебувають на озброєнні окупантів. Вона є модернізованою версією радянського "Смерча" та призначена для ураження живої сили, бронетехніки, командних пунктів, складів боєприпасів і інших важливих цілей на значній відстані.

Знищення такої системи суттєво послаблює вогневі можливості противника на цьому напрямку. Українські прикордонники наголошують, що продовжують системно виявляти та знищувати високовартісну військову техніку російських окупантів.