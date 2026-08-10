Також ЗСУ вдалось знищити чимало військової техніки росіян. Про це повідомили у Генштабі.
Які втрати ворога?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 10 серпня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 459 210 (+1 470) осіб;
- танків – 12 255 (+2);
- бойових броньованих машин – 25 116 (+13);
- артилерійських систем – 47 669 (+48);
- РСЗВ – 2 019 (+6);
- засобів ППО – 1 558 (+2);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 181 (+10);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746);
- крилатих ракет – 5 007 (+0);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 132 236 (+461);
- спеціальної техніки – 4 511 (+6).
Втрати окупантів станом на 10 серпня / Інфографіка Генштабу
Що відомо про попередні втрати Росії?
Нагадаємо, Росія щомісяця втрачає 30 тисяч солдатів вбитими та важкопораненими. Станом на минулу добу ЗСУ вдалось ліквідувати 1190 військовослужбовців ворога.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
У неділю, 9 серпня, Сили оборони завдали ударів по низці військових об'єктів Росії на півдні країни та в тимчасово окупованому Криму. Серед цілей, які вдалось уразити ЗСУ, – комплекси ППО С-400 "Тріумф", "Панцир" та інше.