Також ЗСУ вдалось знищити чимало військової техніки росіян. Про це повідомили у Генштабі.

Які втрати ворога?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 10 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 459 210 (+1 470) осіб;

танків – 12 255 (+2);

бойових броньованих машин – 25 116 (+13);

артилерійських систем – 47 669 (+48);

РСЗВ – 2 019 (+6);

засобів ППО – 1 558 (+2);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 181 (+10);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746);

крилатих ракет – 5 007 (+0);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 132 236 (+461);

спеціальної техніки – 4 511 (+6).



Втрати окупантів станом на 10 серпня / Інфографіка Генштабу

Що відомо про попередні втрати Росії?

Нагадаємо, Росія щомісяця втрачає 30 тисяч солдатів вбитими та важкопораненими. Станом на минулу добу ЗСУ вдалось ліквідувати 1190 військовослужбовців ворога.

У неділю, 9 серпня, Сили оборони завдали ударів по низці військових об'єктів Росії на півдні країни та в тимчасово окупованому Криму. Серед цілей, які вдалось уразити ЗСУ, – комплекси ППО С-400 "Тріумф", "Панцир" та інше.