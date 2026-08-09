Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Що відомо про ураження?

У ніч проти 9 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів противника. Йдеться насамперед про російські засоби протиповітряної оборони, які є важливою складовою захисту військових об'єктів та позицій окупаційних військ.

Зокрема, українські військові уразили позицію зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у районі Геленджика Краснодарського краю Росії.

Також під ураження потрапили два інші російські комплекси ППО:

"Панцир" – у районі Єйська Краснодарського краю;

"Тор" – у районі Пудового Ростовської області.

Таким чином, за одну ніч українські сили уразили позиції одразу кількох типів російських комплексів протиповітряної оборони.

Окрім безпосередньо засобів ППО, Сили оборони України завдали ударів по російських радіолокаційних станціях. Зокрема, повідомляється про ураження РЛС "Каста" в районі Лантонового Ростовської області.

Також українські військові уразили радіолокаційну станцію "Подльот" у районі Головатовки Ростовської області. Ураження таких об'єктів є частиною роботи українських військових зі зниження можливостей російських сил із виявлення та супроводу повітряних цілей.

Водночас точний ступінь пошкодження кожного з об'єктів наразі не повідомляється.

Окремою ціллю українських військових став об'єкт російських військ на тимчасово окупованій території Криму. У Перекопі Сили оборони України уразили склад матеріально-технічного забезпечення одного з підрозділів російських військ.

Такі об'єкти мають значення для забезпечення військових підрозділів противника необхідними матеріальними ресурсами.

Нагадаємо, Зеленський розповів про результати 40-денної операції України проти російської логістики, яку провели у відповідь на удари по українській інфраструктурі. Втрати Росії внаслідок цієї кампанії оцінюються приблизно в 1 трильйон рублів.

Зеленський наголосив, що українські удари були не хаотичними, а спрямованими на чітко визначені цілі. До операції, за словами президента, залучили ЗСУ, Сили спеціальних операцій, ГУР, СБУ та Службу зовнішньої розвідки.

Він зазначив, що українські силові структури нині координують дії під час далекобійних і середньодальніх ударів по російських об'єктах. Президент назвав операцію успішною та заявив, що Україна знайшла ефективний асиметричний підхід до протидії Росії.Завдані втрати створили для російської сторони серйозні проблеми з логістикою