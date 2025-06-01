Россияне продвинулись на четырех направлениях, Силы обороны – на трех, – ISW

Аналитики Института изучения войны выложили свой обзор событий на фронте. Они подсчитали, что оккупанты движутся на нескольких направлениях. А на Торецком направлении продвинулись обе стороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Карта фронта от ISW за 31 мая

Что касается Белгородщины, сообщений о боях там не было. На Курской области продолжались "ограниченные бои". ISW не подтверждает там продвижений, как и на Сумской области.

Заметим, что Deep State пишут о захвате села Владимировка на Сумщине. А Генштаб выложил данные, что на Курщине произошло более 30 боев – почти столько, сколько и на Покровском направлении.

Предположительно, Сумщину обстреливают операторы беспилотников отряда спецназначения "Анвар".

Украинские войска недавно продвинулись на Харьковской области – к северу от Старицы (к северо-востоку от Харькова). Россияне в настоящее время оккупировали около 20% Волчанска. Они используют меньше "Ланцетов", но больше FPV на оптоволокне.

На Купянском и в направлении Боровой подтвержденных продвижений россиян нет.

Но есть на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Липового (к северу от Лимана).

На Северском и Часовоярском направлениях продвижений нет.

Карты ISW за 31 мая

На Торецком направлении продвинулись обе стороны. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 мая, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на запад от Попового Яра (на северо-запад от Торецка). А геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на восток от Дачного (к северу от Торецка). Там действуют подразделения Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" и так называемый отряд "Смуглянки".

На Покровском и Новопавловском направлениях нет подтвержденных продвижений врага.

Россияне продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 30 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в восточной Алексеевке (к западу от Курахово).

И в направлении Большой Новоселки. Россияне захватили Новополь.

ВСУ продвинулись на Запорожье. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 мая, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на юг от Каменского (на юго-запад от Орехово).

На Херсонском направлении врагу не удалось продвинуться.