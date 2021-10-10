Касаются телами: архиепископ извинился за откровенный клип, снятый в католическом соборе
Источник:CNN
Архиепископ из Толедо (Испания) извинился за клип "Ateo", который рэпер C. Tangana и певица Нати Пелусо сняли в соборе XIII века. На видео музыканты танцуют бачату и касаются друг друга телами.
Клип "Атеист" – это история о девушке-атеистке, которую встреча с парнем превратила в верующую. В видео есть несколько откровенных сцен.
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В частности, рэпер и певица танцуют и касаются друг друга телами. Кроме того, в одной из сцен Нати Пелусо появляется перед зрителями обнаженной. В то же время ее интимные части тела заретушировали.
Также в этой сцене певица держит голову рэпера. Девушку окружила толпа, которая фотографирует все на мобильники.
На ютубе клип опубликовали 7 октября. По состоянию на 10 октября видео посмотрели более 3,7 миллиона человек.
Рэпер и певица воссоздали картину собора
Пелусо и C. Tangana в клипе также воссоздали картину с Толедского собора. Она изображает, как демон держит женщину за волосы, чтобы не дать ей спастись во время Последнего Суда.
Эту картину использовали как обложку клипа.
Реакция архиепископа
- Съемки в соборе осудил архиепископ Толедский. Он заявил, что просит "искренне прощения всех верующих, посвященных и священников, которых справедливо оскорбило ненадлежащее использование священного места".
- В то же время настоятель Толедского собора Хуан Мигель Феррер заявил, что целью клипа является улучшить диалог между современной культурой, но одновременно сохранить веру в церковь.
- Кроме того, он заметил: в песне говорится об "истории обращения через человеческую любовь".