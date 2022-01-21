Каша у бойцов, словно клей: сеть возмутило видео из части Нацгвардии в Запорожье

В сети обнародовали видео из части Нацгвардии в Запорожье. Оно получило огласку, поскольку каша выглядела, словно клей.

Запись опубликовали 18 января, однако неизвестно, когда именно она была снята. Это вызвало немало возмутительных комментариев от пользователей сети. Однако были и те, кто считает, что не все так плохо, как кажется. Журналисты 24 канала уже обратились за комментарием к Нацгвардии.

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Что было на этой записи

В подписи к видео было указано, что его сняли в части 3033. Однако никакого подтверждения этому не было. Также, по словам автора, часть якобы подчиняется ВСУ, что не соответствует действительности.

На кадрах заметно, что все происходило на кухне: рядом лежали буханки хлеба, а на фоне стояла плита. Один из служащих брал тарелку с кашей, опрокидывал ее, пытался трясти перевернутой и даже бил о стол. Однако, чтобы еда отлипла, пришлось постараться.

Каша нацгвардейцев, возмутившая сеть: смотрите видео

Что сказали в Нацгвардии

Журналисты 24 канала связались с пресс-офицером Нацгвардии Южного ОТО Кондирой Михаилом. Он отметил, что все можно снять таким образом. Мол, любую кашу можно оставить постоять и она именно так будет выглядеть.

Однако служащий пообещал узнать детали в части 3033 и прокомментировать это значительно основательнее. Когда мы узнаем, как именно контролируют качество питания бойцов Нацгвардии Запорожья, сразу сообщим об этом своим читателям.

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Читайте полный текст сообщения телеграма "это Кривой Рог детка":

Вслед за школьниками военные показали свое меню в столовой. Военнослужащие в/ч 3033 ВСУ желают всем приятного аппетита и показывают фокус с магической кашей.