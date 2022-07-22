Юбилей у диктатора: Каспаров назвал дату, когда путину захотят объявить "победу" в войне

российский диктатор владимир путин надеется на аннексию украинских территорий и полный контроль над Донбассом. Он хочет сделать себе такой "подарок" на юбилей.

До российских оккупантов после безумных потерь и множества провалов стало доходить, что они ни при каких обстоятельствах не смогут выполнить свои первоначальные планы. Они решили пока "порезать" свои ожидания и выдать за "победу" все то, чего им удастся достичь в ближайшей перспективе.

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Юбилей путина и объявление "победа"

Звезда мира шахмат и российский оппозиционер Гарри Каспаров считает, что российский президент владимир путин может объявить о "победе" в войне с Украиной в октябре. 7 числа диктатор будет праздновать 70 лет, и этому событию он может приурочить "триумф".

Я почти уверен, что до 7 октября, к путинскому юбилею – диктаторы очень любят юбилеи, вот ему будет 70 лет, я думаю что под эту дату запланировано объявление победы,

– считает Каспаров.

По его мнению, кремль уже начал понимать, что выиграть войну они не смогут, а истощение Украины, на которое они надеялись, больше будет касаться именно их, ведь санкции и изоляция очень сильно бьют по их ресурсам.

"Они захотят зафиксировать территориальные приобретения, окопаться и вести переговоры с позиции силы, как считает Путин", – добавил Каспаров.

Также гроссмейстер отметил, что западное оружие вгоняет россиян в панику, ведь за очень короткий промежуток времени все их "достояния" в войне сразу стали сомнительными, а удерживать свои позиции им будет крайне тяжело.

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