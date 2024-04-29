Разработчики известного антивируса Kaspersky Lab помогают создавать России военные дроны

"Лабораторию Касперского" еще в начале полномасштабного вторжения внесли в перечень компаний, угрожающих безопасности. Прошло 2 года, но компания продолжает находить пути для обхода ограничений и, более того, активно участвует в разработке военных дронов для России.

Это удалось установить расследователям после того, как "Кибер Сопротивление" получило 100 гигабайтов информации и закрытых данных российского общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Альбатрос". В рамках первого расследования удалось установить, как оккупанты скрывают изготовление "Шахедов" за "моторными лодками".

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Идея создания интеллектуальной системы для российских дронов

Kaspersky Lab – это российская компания, которая разрабатывает программное обеспечение и антивирусы известные во всем мире. Еще в 2017 году в США запретили использовать ПО "Лаборатории Касперского", поскольку существовали подозрения, что компания использует антивирусы для шпионажа.

После начала полномасштабного вторжения Kaspersky Lab внесли в перечень компаний, которые угрожают безопасности США. Однако, несмотря на санкции, российская компания находит пути для продвижения собственных технологий, ведь в большинстве стран мира к ним не вводили ограничений, не замораживали активы и даже не вводили запрет на продажу товаров.

Впрочем, российская компания Kaspersky Lab действительно может угрожать нацбезопасности США. Так, журналистам удалось установить причастность "Лаборатории Касперского" к разработке технологий для военных дронов.

Все началось еще в 2018 году, когда 6 россиян приняли участие в масштабном конкурсе "Одиссея" по разработке поисково-спасательных технологий нового поколения.

Тогда было объявлено 75 миллионов рублей в виде грантов для победителей конкурса от благотворительного фонда "Система" (подразделение АФК "Система" – одного из крупнейших российских инвестиционных фондов). Среди 130 команд, которые подавались на тот конкурс, сейчас важна одна под названием "ALB-поиск",

– отметили журналисты.

Хотя "ALB-поиск" не одержал победу в конкурсе, однако их идея получила развитие. Россияне предлагали беспилотник с фотокамерой и сверхчувствительным микрофоном оборудовать бортовым компьютером с обученной нейросетью. Дрон во время полета должен был фиксировать все звуки и делать снимки, а нейросеть – сразу анализировала бы полученную информацию. Если на снимках определяются признаки человека, то этот кадр вместе с координатами сразу отправляют на базовую станцию.

Когда начался конкурс, "Альбатрос" уже имел два типа дронов собственной разработки: коптер и крыло. Однако нейросети, как таковой, не было. Именно поэтому компания пригласила двух экспертов – Владимира Клешнина и Владимира Турова, которые должны были наладить аппаратную часть и устойчивую передачу данных и организовать обучение нейросети. Тогда был запатентован "Беспилотный летательный аппарат самолетного типа для обнаружения человека, который пропал", а сейчас этот патент – один из элементов презентаций "Альбатроса" для потенциальных клиентов.



Патент на "Альбатрос М5" / Фото InformNapalm

В "Лаборатории Касперского" на одной из презентаций официально подтвердили, что их технологии используются на беспилотниках "Альбатрос".

Лаборатория Касперского использует беспилотники компании Альбатрос как носитель для своих интеллектуальных систем... В рамках партнерства с российским производителем летательных аппаратов "Альбатрос" решения Kaspersky Neural Networks уже установлены на беспилотный самолет "Альбатрос М5" и промышленных квадрокоптеров "Альбатрос Д1",

– говорится на одном из слайдов презентации, которые цитируют журналисты.



Слайд из презентации "Лаборатории Касперского" / Фото InformNapalm

Как Kaspersky Lab присоединились к разработке

Согласно слитым документам, которые получили журналисты, Туров, которого пригласили к созданию интеллектуальной системы для БПЛА, с 2018 года работает в Kaspersky Lab в должности руководителя проекта Antidrone (создание системы защиты от БПЛА), поэтому сотрудничество с "Альбатросом" для него не является основным видом деятельности.



Туров один из разработчиков нейросети для дронов / Фото InformNapalm

Как Клешнин присоединился к проекту – пока неизвестно, однако с января 2020 года он начал вести переписку с корпоративной почты компании Kaspersky Lab.



Клешнин начал писать с корпоративной почты Kaspersky Lab / Фото InformNapalm

Компания "Альбатрос" также не остается в стороне и помогает закупать западное оборудование для Kaspersky Lab. После этого в "Лаборатории Касперского" создают отдельное направление под названием Kaspersky Neural Network, начинают рекламировать дрон "Альбатрос М5", а затем на сайте компании открыто заявляют о сотрудничестве с ООО "Альбатрос" и создании нейросети для БПЛА.



Сотрудничество Kaspersky Lab с ООО "Альбатрос" / Фото InformNapalm

Однако дроны – это не единственное сотрудничество компаний. Как стало известно, Kaspersky Lab также работает и над другим проектом – Kaspersky Antidrone. Речь идет о системах противодроновой безопасности, ориентированных на промышленных потребителей.

Это комплекс радаров и видеоаппаратуры, которая фиксирует полеты дронов на определенной территории. В основе всего – опять же нейросеть. Если беспилотник залетает в определенное место, то система в состоянии перехватить управление им и вернуть к точке вылета. О большом финансовом успехе проекта писала российская редакция Forbes в марте 2023 года,

– отмечают журналисты.

Понятное дело, в российской компании скрывают заказчиков антидронових систем. Это объясняют различными нарративами о "деликатной истории", однако "Кибер Сопротивлению" удалось получить информацию, что такие системы используют на заводе в Челябинске, "Нордникель" – одном из крупнейших металлургических комбинатов в России, а также на Мозырском НПЗ, который расположен в Беларуси.



Kaspersky Lab создает антидронные системы / Фото InformNapalm

В Беларусь антидронные системы поставляются уже после начала полномасштабного вторжения – в марте 2023 года. Тогда же в СМИ начинает распространяться информация, что "Альбатрос" переносит производство в Елабугу. Однако после 24 февраля 2022 года в Kaspersky Lab прекратили афишировать участие в разработке военных дронов "Альбатрос М5", но и о разрыве сотрудничества не сообщали.

"Альбатрос М5" работает как корректировщик артиллерии

Журналистам удалось установить, что дрон "Альбатрос М5" работает как корректировщик артиллерии. Идея появилась еще в 2019 году и сейчас враг активно использует оборудованный нейросетью беспилотник на поле боя в Украине. И к этому приложили усилия специалисты российской компании Kaspersky Lab.

Разработчики Kaspersky Lab помогли "альбатросовцам" с разработкой и аппаратного, и программного решений по нейросети. Носителем технологии стал "Альбатрос М5",

– говорится в расследовании.



ООО "Альбатрос" подтверждает использование дрона "Альбатрос М5" на поле боя / Фото InformNapalm

В то же время в Kaspersky Lab делают заявления о "строительстве безопасного мира". Однако компания давно вышла за пределы создания антивирусных продуктов и начала разрабатывать технологии для военной сферы. Поскольку в Елабуге россияне собирают "Шахеды", которыми враг постоянно терроризирует Украину, то вполне вероятно, что Kaspersky Lab может покупать оборудование, обучать специалистов, создавать новые продукты, но эффективные санкции против нее до сих пор не ввели.