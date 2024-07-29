Достаточно ли у России "Калибров" для массированных ударов с Каспия

Есть основания полагать, что россияне во время ракетного удара 8 июля могли пускать по Украине "Калибры", в том числе из акватории Каспийского моря. Стратегически врагу довольно выгодно атаковать таким способом.

Однако у России недостаточные темпы производства "Калибров", чтобы часто прибегать к этой тактике.

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Что известно о Каспийской флотилии

"Ядро" надводных сил Каспийской флотилии ВМФ России составляют три ракетных корвета проекта 21631 "Буян-М", каждый из которых может брать на борт до 8 крылатых ракет. Суммарный залп – до 24 крылатых ракет.

Надо также учесть факт наличия в этом операционном районе двух ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт", переведенных из Черного моря.

Но эти корабли формально даже не приняты в состав ВМФ России. Поэтому вопрос о том, могут ли они проводить пуски "Калибров", остается открытым. Хоть заявленный суммарный залп по проектным характеристикам – еще +16 крылатых ракет.

Сколько Россия производит Калибров

Средний темп производства "Калибров" продолжает держаться на уровне 25 – 30 ракет в месяц. То есть месячного производства хватит как раз только на полную зарядку одной Каспийской флотилии.

И здесь интересный вопрос, как сейчас россияне распределяют имеющиеся ракеты между всеми 4 флотами и 1 флотилией, и насколько часто они смогут бить "Калибрами" непосредственно с Каспия.

Россияне привлекали корабли Каспийской флотилии для ракетных ударов по Украине в течение февраля – мая 2022 года, почему прекратили – истинная причина неясна. Можно лишь предполагать, что реальной причиной могло выступить накопление технических поломок на ракетных корветах Каспийской флотилии.

Почему врагу выгоднее запускать "Калибры" с Каспия, чем Х-101 с Ту-95МС

Формат пуска "Калибров" с Каспия для россиян выглядит более выгодным, чем отстреливать в том же районе Х-101 с Ту-95МС.

Хотя бы потому, что в том районе пуск ракеты с корвета проследить явно сложнее. Соответственно, есть меньше времени на реакцию ПВО и большая вероятность новых разрушений на нашей территории.

