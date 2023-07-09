Но очевидно, что эти боеприпасы нужно для уничтожения первой линии обороны врага. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Выбить врага с первой линии обороны, обеспечить наше дальнейшее продвижение по применению техники и танков. Тогда уже закрепление на следующих позициях и уже переход к фактически ударам по второй линии обороны. И как следствие – деоккупации Юга, территорий на Востоке", – подчеркнул Мусиенко.

Что означает война на истощение для Украины

По словам Байдена, такое решение было принято из-за того, что в ВСУ заканчиваются обычные боеприпасы 155-миллиметров. А у США и союзников их осталось не так много. Так что кассетные снаряды – это "переходный период", пока в стране не смогут производить больше 155-миллиметровой артиллерии.

Это "привет" тем, кто очень часто, и у нас, в частности, грешит тем, что говорит: "Мы можем войти в войну на истощение". Не дай Бог. Для нас война на истощение – это значит, что мы не сможем победить,

– считает военный эксперт.

Поэтому для Украины чем больше кассетных боеприпасов, массового оружия – тем лучше. Все для того, чтобы ВСУ наносили огневой удар по всей глубине фронта.

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Нужно преимущество в боеприпасах

Президент США отметил, что это решение далось ему непросто. Тем более часть демократической партии Байдена была против предоставления Украине кассетных снарядов.

"Представьте себе: мы находимся в ситуации, когда нужно наступать. Когда наступаешь, нужно снарядов больше, чем когда ты в обороне", – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Сейчас Украина подходит к границе, когда контракты на увеличение производства боеприпасов только подписаны и профинансированы в Европе и США. А тем временем запасы, которые есть, потихоньку иссякают.

Командующий британскими войсками Энтони Радакин заявлял, что Россия может в год производить примерно миллион различных артиллерийских снарядов. Тем временем, Европейский Союз говорил о том, что до конца года Украине передадут еще миллион боеприпасов. То есть получается якобы паритет. Однако до этого страна-агрессор имела преимущество в снарядах.

"То есть, мы должны выйти в тенденцию, когда у России 1 миллион, а у нас 2 миллиона или 2,5. Тогда мы можем сказать, что говорят западные аналитики и все, что контрнаступление может быть ускоренным", – отметил Александр Мусиенко.

Недопустимо во время контрнаступления

Война на истощение может перейти в позиционную войну. А она может затянуться и растянуться по времени. Поэтому Украина постоянно и говорит партнерам, чтобы ей предоставляли больше оружия. Все, чтобы не войти в период, когда война может стать на истощение.

Запад сильнее России. Это очевидно. Но Западу нужна пауза. Вот это время было для того, чтобы подписать контракты, профинансировать, запустить производство,

– рассказал военный эксперт.

В настоящее время Украина исчерпывала запасы снарядов, которые были на складах. Боеприпасы заканчиваются, их производят, но не успевают пополнять запасы.

Поэтому США и приняли непростое, но важное решение, что нужно экстренно передавать кассетные боеприпасы. Все, чтобы ВСУ не дошли к "снарядному голоду". Это в условиях контрнаступления было бы недопустимым.

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