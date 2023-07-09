Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он напомнил, что международные конвенции не запрещают применять кассетные боеприпасы по военным целям.

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"Наличие кассетных боеприпасов кардинально изменит тактику ведения боевых действий. Чтобы накрыть взводный опорный пункт, мы сегодня тратим 20 – 30 боеприпасов, а если накрыть кассетными, то будет достаточно 5 – 6 боеприпасов", – пояснил Жданов.

Как кассетные боеприпасы повлияют на тактику боя ВСУ: смотрите видео

Для выведения из строя артиллерийских систем или ПВО потребуется еще меньше – всего 2 – 3 боеприпаса.

Обратите внимание! Кассетные боеприпасы – вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику, разрушают постройки, создают препятствия на поле боя.

Как Украина будет применять кассетные боеприпасы

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы только на поле боя и минимизирует риски для мирного населения.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что при применении кассетных боеприпасов Киев будет руководствоваться определенными принципами. В частности, Силы обороны будут использовать эти боеприпасы только для освобождения оккупированных территорий и уничтожения максимального количества российских захватчиков, избегая городских районов и постоянно отчитываясь.

Кстати, Россия неизбирательно использует кассетные боеприпасы с первого дня непровоцированной широкомасштабной агрессии.

Обратите внимание! В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, запрещающая их использование. Ее подписали около 100 стран мира. Однако ни США, ни Украина, ни Россия не присоединились к конвенции.

Кассетные боеприпасы для Украины: коротко