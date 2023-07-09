Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он напомнил, что международные конвенции не запрещают применять кассетные боеприпасы по военным целям.
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"Наличие кассетных боеприпасов кардинально изменит тактику ведения боевых действий. Чтобы накрыть взводный опорный пункт, мы сегодня тратим 20 – 30 боеприпасов, а если накрыть кассетными, то будет достаточно 5 – 6 боеприпасов", – пояснил Жданов.
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Для выведения из строя артиллерийских систем или ПВО потребуется еще меньше – всего 2 – 3 боеприпаса.
Как Украина будет применять кассетные боеприпасы
По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы только на поле боя и минимизирует риски для мирного населения.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что при применении кассетных боеприпасов Киев будет руководствоваться определенными принципами. В частности, Силы обороны будут использовать эти боеприпасы только для освобождения оккупированных территорий и уничтожения максимального количества российских захватчиков, избегая городских районов и постоянно отчитываясь.
Кстати, Россия неизбирательно использует кассетные боеприпасы с первого дня непровоцированной широкомасштабной агрессии.
Кассетные боеприпасы для Украины: коротко
- Президент США Джо Байден отметил, что решение о передаче кассетных боеприпасов для Украины "было очень тяжелым". В то же время он отметил важность снарядов, которых постоянно не хватает на поле боя.
- Кассетные боеприпасы были частью нового пакета военной помощи США. Его общая стоимость составляет 800 миллионов долларов.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что, скорее всего, Силы обороны будут применять эти снаряды на открытых территориях. Так удастся правильно выставить баланс сил.