Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він нагадав, що міжнародні конвенції не забороняють застосовувати касетні боєприпаси по військових цілях.

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"Наявність касетних боєприпасів кардинально змінить тактику ведення бойових дій. Щоб накрити взводний опорний пункт, ми сьогодні витрачаємо 20 – 30 боєприпасів, а якщо накрити касетними, то буде досить 5 – 6 боєприпасів", – пояснив Жданов.

Як касетні боєприпаси вплинуть на тактику бою ЗСУ: дивіться відео

Для виведення з ладу артилерійських систем чи ППО треба буде ще менше – лише 2 – 3 боєприпаси.

Зверніть увагу! Касетні боєприпаси – вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку, руйнують споруди, створюють перешкоди на полі бою.

Як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси

За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, Україна надала письмові гарантії, що використовуватиме касетні боєприпаси лише на полі бою й мінімізує ризики для мирного населення.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час застосування касетних боєприпасів Київ керуватиметься певними принципами. Зокрема, Сили оборони використовуватимуть ці боєприпаси лише для звільнення окупованих територій і знищення максимальної кількості російських загарбників, уникаючи міських районів і постійно звітуючи.

До слова, Росія невибірково використовує касетні боєприпаси з першого дня неспровокованої широкомасштабної агресії.

Зверніть увагу! У 2008 році в Ірландії прийняли Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє їхнє використання. Її підписали близько 100 країн світу. Проте ні США, ні Україна, ні Росія не долучились до конвенції.

Касетні боєприпаси для України: коротко