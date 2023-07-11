Об этом 24 Каналу сказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы, соблюдая нормы ведения войны.

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"Кассетные боеприпасы достаточно эффективны против живой силы противника. Силы обороны смогут с наименьшими потерями выбивать врага и продвигаться вперед", – пояснил Федоренко.

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Что такое кассетные боеприпасы

Вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику, разрушают постройки, создают препятствия на поле боя.

Украина придерживается правил ведения войны

"Наша артиллерия никогда не ведет огневого поражения в месте, где потенциально может быть гражданское население. Иногда враг этим пользуется, прикрываясь "живым щитом" – людьми, временно оказавшимися на оккупированных территориях", – отметил Федоренко.

Так же украинские защитники будут применять кассетные боеприпасы. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать это оружие только на поле боя и минимизирует риски для мирного населения.

В то же время, Россия неизбирательно использует кассетные боеприпасы с первого дня непровоцированной широкомасштабной агрессии.

Обратите внимание! В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, запрещающая их использование. Ее подписали около 100 стран мира. Однако ни США, ни Украина, ни Россия не присоединились к конвенции.

Кассетные боеприпасы для Украины: коротко