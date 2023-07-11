Про це 24 Каналу сказав командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. Він наголосив, що Україна використовуватиме касетні боєприпаси, дотримуючись норм ведення війни.
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"Касетні боєприпаси досить ефективні проти живої сили противника. Сили оборони зможуть з найменшими втратами вибивати ворога і просуватися вперед", – пояснив Федоренко.
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Що таке касетні боєприпаси
Україна дотримується правил ведення війни
"Наша артилерія ніколи не веде вогневого ураження в місці, де потенційно може бути цивільне населення. Інколи ворог цим користується, прикриваючись "живим щитом" – людьми, які тимчасово опинились на окупованих територіях", – зазначив Федоренко.
Так само українські захисники застосовуватимуть касетні боєприпаси. За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, Україна надала письмові гарантії, що використовуватиме цю зброю лише на полі бою й мінімізує ризики для мирного населення.
Водночас Росія невибірково використовує касетні боєприпаси з першого дня неспровокованої широкомасштабної агресії.
Касетні боєприпаси для України: коротко
- Ввечері 7 липня стало відомо, що США вирішили передати Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден зазначив, що це рішення "було дуже важким".
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час застосування касетних боєприпасів Київ керуватиметься певними принципами. Зокрема, Сили оборони використовуватимуть ці боєприпаси лише для звільнення окупованих територій і знищення максимальної кількості російських загарбників, уникаючи міських районів і постійно звітуючи.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що, найімовірніше, Сили оборони застосовуватимуть ці снаряди на відкритих територіях. Так вдасться правильно виставити баланс сил.