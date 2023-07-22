Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он заметил, что один кассетный снаряд способен заменить десять основных 155-мм калибра.

Важно Украина начала эффектно применять кассетные боеприпасы на поле боя, – Белый дом

У оккупантов прибавится трехсотых

В кассетном боеприпасе размещено 72 суббоеприпаса – маленькие бомбочки по 200 граммов. Впрочем, они способны наносить удар в радиусе нескольких метров. При попадании на броню суббоеприпасы прожигают ее кумулятивной струей на глубину до 70 миллиметров.

Одного снаряда достаточно, чтобы накрыть территорию радиусом около 300 метров. Кассетными боеприпасами обычно работают по открытой местности, открытым позициям противника, легкой броне и движущейся пехоте.

Мы с одной стороны экономим боеприпасы, а с другой – сразу накрываем целую площадь. У россиян нет времени для того, чтобы укрыться. Это такой маленький "нежданчик" для россиян, когда прилетает кассетный боеприпас,

– сказал военный эксперт.

От первого снаряда оккупанты понимают, что будет накрываться определенная площадь, и успевают рассыпаться, зарыться, избежать ударов другими снарядами. А вот когда накрывается вся площадь одним ударом, они просто не успевают скрыться.

"Как только зайдут кассетные боеприпасы вдоль всей линии фронта, мы это увидим. Увеличится количество трехсотых россиян", – отметил Свитан.

Свитан назвал ключевые преимущества кассетных боеприпасов: смотрите видео

Передача Украине кассетных боеприпасов