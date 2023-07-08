О том, как они помогут нашей армии и не только об этом в ежедневном оперативном обзоре 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Министр обороны Украины уже объяснил, где и по какому принципу будут использоваться кассетные боеприпасы.

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Гораздо лучшая замена 155 калибра

Свитан отметил, что у ВСУ действительно есть проблемы со 155 калибром. Однако это стандартные проблемы войны, где боеприпасов много не бывает. Кассетные боеприпасы от США – это не просто замена этим снарядам, эти боеприпасы гораздо лучше.

В США их до 3 миллионов. Ни мы, ни Россия, ни США не подписывали договоры о нераспространении этих снарядов. Эти боеприпасы могут пробивать 7 сантиметров лёгкой брони. То есть фактически вся легкобронированная техника россиян окажется под ударом.

Они точно ускорят продвижение наших войск, снизят наши потери. Поскольку у нас из-за отсутствия авиации 90% поражения наносит артиллерия, то нужны снаряды. И вот эти снаряды нам будут передаваться,

– заметил военный эксперт.

Продвижение к Азовскому побережью

По словам полковника запаса, приоритетное движение ВСУ проходит на границе Донецкой и Запорожской областей. Главная задача сейчас – дойти до Старомлиновки. Там расположена основная линия обороны россиян. К тому же они считают, что преодолеть ее ВСУ не удастся, а потому за ней открывается оперативное пространство.



ВСУ нужно дойти до Старомлиновки / Скриншот Deep State Map

Далее ВСУ могут двигаться в трех направлениях – на Бердянск, на Мариуполь или просто на Азовское побережье. Приблизительно за месяц наши войска прошли половину пути, а значит к концу июля, скорее всего, уже будут сформированы основные направления удара.

Оперативный обзор от Свитана: смотрите видео

Россияне ждут удара по Крымскому мосту

Оккупанты стащили десантные корабли в Керчь. Они хотят использовать их для перевозки легковых автомобилей с полуострова и на него. Очевидно, что они ждут удара по мосту. Основное средство, благодаря которому его можно разрушить – это подрыв.



Десантные корабли возле Керчи / Скриншот Deep State Map

К тому же взрывчатка в таком случае перевозится именно на автомобилях, двигающихся по мосту. Поэтому на нем и возникают пробки, потому что россияне проверяют каждое транспортное средство. Но десантные корабли не спасут ситуацию. Они помогут разгрузить сам мост на 2%.

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