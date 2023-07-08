Про те, як вони допоможуть нашій армії й не лише про це в щоденному оперативному огляді на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Міністр оборони України вже пояснив, де та за яким принципом будуть використовуватись касетні боєприпаси.

До теми Україна отримає касетні боєприпаси: чому це важливо та як снаряди допоможуть контрнаступу ЗСУ

Набагато краща заміна 155 калібру

Світан зазначив, що в ЗСУ дійсно є проблеми з 155 калібром. Однак це стандартні проблеми війни, де боєприпасів багато не буває. Касетні боєприпаси від США – це не просто заміна цим снарядам, це набагато кращі боєприпаси.

У США їх до 3 мільйонів. Ані ми, ані Росія, ані США не підписували договорів щодо непоширення цих снарядів. Ці боєприпаси можуть пробивати 7 сантиметрів легкої броні. Тобто, фактично вся легкоброньована техніка росіян опиниться під ударом.

Вони точно пришвидшать просування наших військ, зменшать наші втрати. Оскільки в нас, через відсутність авіації, 90% ураження завдає артилерія, то потрібні снаряди. Й ось ці снаряди нам будуть передаватися,

– зауважив військовий експерт.

Просування до Азовського узбережжя

За словами полковника запасу, пріоритетний рух ЗСУ відбувається на межі Донецької та Запорізької областей. Головне завдання нині – дійти до Старомлинівки. Там розташована основна лінія оборони росіян. До того ж, вони вважають, що подолати її ЗСУ не вдасться, а тому за нею відкривається оперативний простір.



ЗСУ треба дійти до Старомлинівки / Скриншот Deep State Map

Далі ж ЗСУ можуть рухатись у трьох напрямках – на Бердянськ, на Маріуполь або просто на Азовське узбережжя. Приблизно за місяць наші війська пройшли половину шляху, а отже до кінця липня, швидше за все, вже будуть сформовані основні напрямки удару.

Оперативний огляд від Світана: дивіться відео

Росіяни чекають удару по Кримському мосту

Окупанти стягнули десантні кораблі до Керчі. Вони хочуть застосовувати їх для перевезення легкових автомобілів з півострова й на нього. Очевидно, що вони чекають удару по мосту. Основний засіб, завдяки якому можна його зруйнувати – це підрив.



Десантні кораблі біля Керчі / Скриншот Deep State Map

До того ж вибухівка в такому випадку перевозиться саме на автомобілях, що рухаються по мосту. Тому на ньому й виникають затори, бо росіяни перевіряють кожен транспортний засіб. Та десантні кораблі не врятують ситуацію. Вони допоможуть розвантажити сам міст хіба на 2%.

Військова допомога Україні: останні новини