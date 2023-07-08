Про те, як вони допоможуть нашій армії й не лише про це в щоденному оперативному огляді на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Міністр оборони України вже пояснив, де та за яким принципом будуть використовуватись касетні боєприпаси.
До теми Україна отримає касетні боєприпаси: чому це важливо та як снаряди допоможуть контрнаступу ЗСУ
Набагато краща заміна 155 калібру
Світан зазначив, що в ЗСУ дійсно є проблеми з 155 калібром. Однак це стандартні проблеми війни, де боєприпасів багато не буває. Касетні боєприпаси від США – це не просто заміна цим снарядам, це набагато кращі боєприпаси.
У США їх до 3 мільйонів. Ані ми, ані Росія, ані США не підписували договорів щодо непоширення цих снарядів. Ці боєприпаси можуть пробивати 7 сантиметрів легкої броні. Тобто, фактично вся легкоброньована техніка росіян опиниться під ударом.
Вони точно пришвидшать просування наших військ, зменшать наші втрати. Оскільки в нас, через відсутність авіації, 90% ураження завдає артилерія, то потрібні снаряди. Й ось ці снаряди нам будуть передаватися,
– зауважив військовий експерт.
Просування до Азовського узбережжя
За словами полковника запасу, пріоритетний рух ЗСУ відбувається на межі Донецької та Запорізької областей. Головне завдання нині – дійти до Старомлинівки. Там розташована основна лінія оборони росіян. До того ж, вони вважають, що подолати її ЗСУ не вдасться, а тому за нею відкривається оперативний простір.
ЗСУ треба дійти до Старомлинівки / Скриншот Deep State Map
Далі ж ЗСУ можуть рухатись у трьох напрямках – на Бердянськ, на Маріуполь або просто на Азовське узбережжя. Приблизно за місяць наші війська пройшли половину шляху, а отже до кінця липня, швидше за все, вже будуть сформовані основні напрямки удару.
Оперативний огляд від Світана: дивіться відео
Росіяни чекають удару по Кримському мосту
Окупанти стягнули десантні кораблі до Керчі. Вони хочуть застосовувати їх для перевезення легкових автомобілів з півострова й на нього. Очевидно, що вони чекають удару по мосту. Основний засіб, завдяки якому можна його зруйнувати – це підрив.
Десантні кораблі біля Керчі / Скриншот Deep State Map
До того ж вибухівка в такому випадку перевозиться саме на автомобілях, що рухаються по мосту. Тому на ньому й виникають затори, бо росіяни перевіряють кожен транспортний засіб. Та десантні кораблі не врятують ситуацію. Вони допоможуть розвантажити сам міст хіба на 2%.
Військова допомога Україні: останні новини
- Україна та Словаччина підписали важливі контракти. Наша країна отримає 16 САУ Zuzana 2, машини Bozena та боєприпаси.
- США, окрім касетних боєприпасів, надали Україні й інше озброєння. Зокрема, додаткові боєприпаси до ЗРК Patriot, ракети АІМ-7 для ППО, зенітні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, 31 155-міліметрову гаубицю, снаряди до них, машини Bradley, Striker та ще багато іншого.
- Україна переконала США надати літаки F-16. Рішення про навчання українських пілотів уже ухвалене, але вони ще не почалися.