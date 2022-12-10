Вашингтон не рассматривает украинский запрос на кассетные бомбы, – Politico

В США пока не рассматривается запрос Украины на кассетные боеприпасы. В частности, черед причин есть опасения относительно их применения.

По данным СМИ, Белый дом обеспокоен тем, что Украина просит оружие, которое запрещено более чем в 100 странах мира. Однако Вашингтон не отказывает Киеву.

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США пока не рассматривают украинский запрос

Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что у Вашингтона есть опасения относительно применения кассетных боеприпасов Украиной. Однако представитель администрации Байдена отказался подтверждать, что Киев направил такой запрос в Вашингтон.

Согласно нашей собственной политике, у нас есть опасения по поводу использования таких боеприпасов,

– отметил Кирби.

Источники СМИ утверждают, что в Вашингтоне сейчас активно не рассматривают не только запросы на кассетные боеприпасы, но и другие виды вооружения. Однако о каком именно оружии идет речь – пока не уточняется. В то же время, собеседники издания уточнили, что речь идет не об отказах. Просто некоторые запросы пока не прорабатываются.

Тем не менее, США не считают, что Украине на поле боя нужны кассетные боеприпасы, поэтому пока этот запрос и не обсуждают.

Кассетные боеприпасы – это снаряды с раскрывающимися в воздухе контейнерами, разбрасывая большое количество разрывных "бомб". Сначала они предназначались для поражения военных целей на обширной территории, но были запрещены из-за большой опасности для мирных жителей. Более 100 стран мира подписались под запретом, но США в этом списке нет. Несмотря на это, Конгресс США ограничил полномочия президента по передаче этого оружия другим странам. Госдеп и Белый дом могут обойти этот запрет, но только соблюдая высокие правовые стандарты, в частности, по обоснованию этого решения.