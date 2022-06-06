Кассетные бомбы, "Грады" и месяцы в подвалах: как живут жители Пятихаток в Харькове

На Харьковском направлении оккупанты пытаются обстреливать позиции украинских защитников и удержать ранее захваченные территории. Регулярно подвергается обстрелам и район Харькова – Пятихатки.

Здесь повреждены жилые дома, общежития, Харьковский физико-технический институт, где расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов". О том, что здесь происходит сейчас и как выживает население – сайту 24 канала эксклюзивно рассказали местные жители.

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Жизнь под постоянными обстрелами

С первого дня полномасштабного вторжения люди массово начали покидать родные дома. Из десяти тысяч приписанных жителей района сегодня здесь насчитывается около 150 человек. Большинство из них – люди пожилого возраста, которым некуда ехать.

Раз в неделю сюда привозят гуманитарную помощь, которую потом разносят всем жителям. Журналистам сайта 24 канала удалось побывать в районе Пятихаток и пообщаться с местным населением. На улицах из-за постоянной опасности обстрелов здесь редко можно увидеть людей.

Район Харькова Пятихатки / Фото Алины Туришин, 24 канал:

75-летняя Ада сидела на скамейке в ожидании гуманитарной помощи. Она путалась в днях и первое, что спросила, когда увидела нас: "Какой сегодня по порядку день?" Оказалось, что за помощью она пришла днем раньше. Женщина живет здесь одна, света, воды и газа – нет. Она плохо слышит и видит, но уезжать из дома не захотела.

Подъезды дома пострадали, окна выбиты. Прилетел снаряд. Я не боюсь смерти. Мне уже много. Мне без разницы. Падает, гремит, но ничего, я не боюсь,

– сказала она.

Жительница района Ада / Фото Алины Туришин, 24 канал

Юрий Курило вышел на улицу, чтобы набрать воды. Он рассказал, что живется здесь тяжело, а люди прячутся, ведь обстрелы продолжаются непрерывно. Мужчине 82 года и 60 из них он посвятил науке.

По профессии Курило – физик и работает в Институте высоких технологий ХНУ имени В.М. Каразина. Здесь он остался вместе с женой. Мужчина отметил, что "российские оккупанты побили Институт мирового уровня. И это большой грех перед мировой наукой – стрелять в такое заведение".

В этой профессии я 60 лет и пока не собираюсь ее бросать. Она очень интересная. Я приношу какую-то пользу и рад этому. В мой дом попал снаряд и пробил его настежь. Немногие остались здесь. Такое вот нам устроили эти язычники из России. Будем надеяться, что скоро это закончится. И мы будем его восстанавливать,

– добавил он.

Юрий Курило, физик Института высоких технологий ХНУ имени В.М. Каразина / Фото Алины Туришин, 24 канал

75-летняя Светлана рассказала, что очень любит Пятихатки и не хочет никуда уезжать. Добавила, что привыкла к постоянным обстрелам и уже не обращает внимания. Вместе с другими жителями выходит убирать родной район.

Мой дом уцелел наполовину. Со стороны Русско-Лозовой полностью угол пятого этажа отбит. Ко мне залетел снаряд в четвертый подъезд. В доме ни одного окна. Света нет, вода чуть-чуть. Газ то появляется, то исчезает,

– отметила она.

75-летняя Светлана / Фото Алины Туришин, 24 канал

Некоторые жители района отказываются разговаривать. Как вот 80-летняя Лариса. Женщина вышла, чтобы найти своего кота. И со слезами сказала, что приехала сюда очень давно из Узбекистана, чтобы закончить Институт. А тут началась война.

75-летний Василий постоянно ночует в подвале собственного дома. Мужчина работает электриком котельной, поэтому не мог покинуть дом, потому что "профессия – ответственная и в любой момент его могли вызвать".

75-летний Василий / Фото Алины Туришин, 24 канал

Он рассказал, что в каждом доме назначен староста, то есть ответственный человек. Сам мужчина много шутит и зовет посмотреть, где он спит. В подвале дома лежат матрасы, теплая одежда и продукты.

Дом после попадания снаряда / Фото Алины Туришин, 24 канал

Он знакомит нас с Еленой. Женщина рассказала, что прожила в подвале 45 дней, а затем "психика не выдержала, поэтому решила поехать вместе с мужем". Она вспомнила, как 27 февраля вышла на улицу и услышала свист.

Я быстро забежала в подъезд. Как только я закрыла дверь – попала кассетная бомба. Все пробило насквозь пулями. 45 дней прожили в подвале, затем уехали во Львов. Сегодня вернулись, но мы пока здесь жить не будем, потому что здесь опасно,

– сказала она.

Пятихатки после обстрелов россиянами / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Владимир тоже не покидал родной дом. Он призвал нас держаться возле стен, потому что "Грады" могут прилететь в любое время и куда угодно". Мужчина рассказал, что здесь находится его родная мать, она болеет. Также он ухаживает за другими пожилыми людьми, которые остались одни.

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Владимир / Фото Алины Туришин, 24 канал

С первого дня район Харькова – Северная Салтовка – штурмовали через нас. Мы и район Алексеевка являлись основными направлениями ударов. Все уехали. Люди как животные привыкают к страху. Вы пугаете нас, потому что вы ходите по открытым дорогам, а мы – под домами. Здесь побито все,

– сказал он.

По словам Владимира, бывали и такие дни, когда через час "приходило" до пяти пакетов "Градов".

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Враг пытался атаковать украинские позиции на Изюмщине. Однако успеха не имел и вынужден был отступить, понеся потери. На северном и северо-восточном направлении оккупанты сосредоточили внимание на обороне. Вооруженные Силы Украины пытаются продвигаться вперед. За минувшие сутки, 5 мая, оккупанты обстреливали из РСЗО Салтовский и Слободской районы Харькова, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы области. В Харькове есть попадание в жилой дом. Всего в области в течение суток трое погибших и десять раненых.