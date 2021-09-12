В Каталонии прошла многотысячная демонстрация за независимость от Испании: яркие фото

В Каталонии 11 сентября состоялась многотысячная демонстрация за независимость региона от Испании. Всего на улицы Барселоны вышли 400 тысяч человек.

Участники акции требовали провести референдум, главным вопросом которого станет предоставление Каталонии независимости.

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Что происходит в Каталонии

Автономная область на северо-востоке Испании уже длительное время пытается отделиться от центрального правительства. Ежегодно в Каталонии 11 сентября отмечают праздник Diada, или же Национальный день Каталонии. В этот день сепаратистское объединение ANC организовывает акции за независимость региона от Мадрида.

Обычно в акциях участвует очень много людей. В этом году на улицы вышли 400 тысяч каталонцев, а в до карантинные года количество участников ежегодной демонстрации превышало миллион человек.

Как отмечает The Guardian, с 2012 года Diada превратилось в откровенно политическое событие для сторонников отделения Каталонии от Испании. Празднование начало сочетать в себе одновременно элементы карнавала, демонстрации и протеста.

Акция за независимость Каталонии / Фото с твиттера Josef Manola, Getty Images

Сепаратизм в Каталонии: что следует знать

Разговоры о независимости Каталонии возникали неоднократно. Однако после глобального финансового кризиса 2008 – 2009 годов, от которого сильно пострадала Испания, они стали более системными. Дело в том, что промышленно развитый регион всегда имел большие доходы, чем многие другие бедные испанские провинции.

Разговоры типа "хватит кормить Мадрид" возродили среди некоторых местных жителей желание взять курс на независимость. В 2014 году каталонское правительство уже пробовало устроить референдум. После противостояний с Мадридом оно отказалось от своего намерения и провело символический "референдум" без юридических последствий, назвав его опросом общественного мнения.

Какая сейчас ситуация

В феврале 2021 года на региональных выборах в Каталонии победил блок националистических партий, выступающих за самоопределение региона. Одна из этих политических сил выступает за проведение референдума о независимости Каталонии, который был бы признан как Испанией, так и международным сообществом.

По последним данным, подобные переговоры между правительством Испании и региональным правительством Каталонии должны состояться уже через несколько дней. По мнению ряда экспертов, шансы, что премьер-министр Испании Педро Санчес согласится на проведение референдума по вопросу о предоставлении Каталонии независимости, очень малы.