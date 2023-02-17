Новый "Катаргейтский скандал": повлияет ли коррупция в ЕС на евроинтеграцию Украины

Коррупционный скандал в Европарламенте набирает масштабные обороты. Полиция задержала новых фигурантов скандального "Катаргейта". Их подозревают в получении взяток от Катара и Марокко.

Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе рассказывает о новых деталях скандала, проблемном уровне коррупции в ЕС и не повлияет ли взяточничество и лоббирование среди европейских чиновников на евроинтеграцию Украины.

К теме Коррупция, кумовство и сумки с наличными: что такое Катаргейт и как он ударил по ЕС

Новые фигуранты по делу Катаргейта

10 февраля брюссельская полиция задержала двух депутатов Европарламента – Андреа Коццолино и Марка Тарабелла, подозреваемых в получении взяток от Катара и Марокко, в обмен на поддержку этих стран в Европарламенте. Задержание политиков связывают с разгоревшимся еще в декабре 2022 года коррупционным скандалом "Катаргейт".



Марк Тарабелла (слева) и Андреа Коццолино / коллаж DW

Депутаты были представителями альянса социалистов и демократов – это вторая по величине политическая группа в парламенте, пострадавшая от обвинений в коррупции. После задержания обоих депутатов исключили из партии на время уголовного расследования.

По сравнению с задержанием Евы Кайли, вице-президента Европарламента, новый полицейский рейд не был неожиданностью. По данным Deutche Welle, накануне Европарламент начал "срочную процедуру" снятия неприкосновенности с Коццолинно и Тарабеллы. Президент Европарламента Роберта Метсола сделала этот вопрос приоритетным и заявила, что будет следить за тем, чтобы не было безнаказанности.

11 февраля прокуратура обвинила бельгийского депутата Тарабеллу в коррупции. Правоохранители провели обыск его банковского сейфа в Льеже и нескольких офисах в ратуше Анфиснеса, где Марк Тарабелла работал мэром более 30 лет. AFP, ссылаясь на представителя прокуратуры Эрика ван дер Сийпта, сообщает, что депутат обвиняется в отмывании денег и участии в преступной организации.



Марк Тарабелла обвиняется в коррупции / EPA

Согласно отчету, который подготовили для снятия неприкосновенности с депутатов, Тарабелла мог получать выплаты от 120 до 140 тысяч евро несколько раз. Суммы, которые мог получать Коццоллино, не называют, но он подозревается в сотрудничестве с другими лицами по защите интересов иностранных государств в Европарламенте.

Оба депутата отмечают свою невиновность, а Тарабелла ждет, когда сможет отбелить свое имя. По данным Франция 24, Катар и Марокко также отрицают свою причастность к скандалу

Катаргейт – коррупционный скандал, охвативший ЕС

Напомним, коррупционный скандал разразился в Брюсселе в декабре 2022 года. Правоохранители провели обыски в домах и кабинетах европейских чиновников. В декабре были задержаны шесть подозреваемых, в том числе и вице-президент Европейского парламента Ева Кайли. На время расследования все подозреваемые находятся в бельгийской тюрьме. Задержанные подозреваются в получении взяток от Катара и, возможно, Марокко в ответ на лоббирование интересов этих стран в Европарламенте.



Ева Кайли – главная подозреваемая в "Катаргейте" / фото из твиттера экс-вице-президента

Катар увеличивает свое влияние в Европе, становясь важнейшим источником энергии для европейских государств. Как пишет The New York Times , на фоне отказа от потребления российского газа Катар "становится Саудовской Аравией для природного газа". У страны низкая стоимость продукта и огромные запасы, что сближает ее не только с Европой, но и с Китаем.

На коррупционные вызовы Европарламент отвечает реформам, запрещая вести лоббистскую деятельность в Брюсселе и Страсбурге в течение шести месяцев после ухода с должности.

Politico отмечает, что реформы также будут включать амнистию для депутатов Европарламента в случае несвоевременного представления деклараций о подарках и оплаченных поездках, журнала въезда в парламент и расширения круга депутатов Европарламента и помощников, которые должны объявлять о встречах с лоббистами.

Почему коррупция – значительная проблема для стран ЕС

В последние годы исследования демонстрируют, что борьба с коррупцией в ЕС остановилась более чем в половине стран в течение десяти лет.

По данным антикоррупционной организации Transparency International, в общей сложности Западная Европа и Европейский Союз получили средний балл 66 из 100 возможных в индексе восприятия коррупции.

Всего в 2022 году из 31 страны европейского региона только шесть улучшили свои показатели, а семь – снизили позиции в рейтинге.

Десять стран зафиксировали самые низкие баллы за борьбу с коррупцией за всю историю. Лидерами стали Дания (90 баллов), Финляндия (87), Норвегия (84), а наихудшие показатели были у Румынии (46), Болгарии (43) и Венгрии (42).



Какие дела с коррупцией в ЕС / инфографика Transparency International

Исследователи Transparency International связывают ухудшение и стагнацию с рядом факторов.

Во-первых, европейские страны не в состоянии эффективно расследовать дела о коррупции и преследовать их в судебном порядке . К примеру, Кипр не смог полностью ввести в действие новый орган по борьбе с коррупцией. А в Испании задерживают принятие плана по борьбе с коррупцией и ключевых законов, касающихся прозрачности, лоббирования и информирования о правонарушениях.

. К примеру, Кипр не смог полностью ввести в действие новый орган по борьбе с коррупцией. А в Испании задерживают принятие плана по борьбе с коррупцией и ключевых законов, касающихся прозрачности, лоббирования и информирования о правонарушениях. Во-вторых, на фоне войны европейские страны оказывают помощь Украине и поэтому Евросоюз увеличивает свои расходы на оборону. Однако, из-за соображений о национальной безопасности этот сектор недоступен для надзора со стороны общества. К примеру, в Португалии и Греции секретные процессы закупки и низкая финансовая прозрачность лишь усугубляют возможность коррупции в оборонных учреждениях. Ограничение свободы слова и эрозия верховенства закона еще одна составляющая.

Как граждане ЕС оценивают уровень коррупции в Евросоюзе?

рейтинге за 2022 год Украина находится на 116 месте по индексу восприятия коррупции и получила 33 балла из ста возможных. Для сравнения, в 2021 году Украина получила 32 балла, а в 2020 – тоже 33.

По результатам опроса Евробарометра в 2022 году, 68% граждан ЕС считают, что коррупция широко распространена в их стране. Результат опроса ниже на три балла по сравнению с 2019 годом. Однако 58% респондентов оценивают антикоррупционную борьбу правительства как неэффективную. 74% опрашиваемых верят, что большинство коррупционных преступлений совершаются в государственных учреждениях, в то время как 72% респондентов считают коррупцию проблемой местных или региональных институций.

Как граждане ЕС оценивают уровень коррупции в своей стране / Eurobarometer

Повлияет ли коррупция в ЕС на вступление Украины в Евросоюз?

Одно из препятствий в Украине к членству в ЕС – значительный уровень коррупции. И хотя в последние годы были проведены значительные реформы в судебной системе, в отчете Transparency International все равно называет Украину самой коррумпированной страной в Европе после России. The Brussels Time отмечает, что недавние обыски у Игоря Коломойского являются доказательством того, что украинские олигархи все еще являются проблемой.

В комментарии 24 Каналу украинский политолог Владимир Фесенко рассказал, повлияет ли скандал с коррупцией в ЕС на интеграцию Украины в Европейский Союз. По его словам, коррупционный скандал – внутренняя проблема ЕС и не будет влиять на вступление. Напротив, на фоне войны поддержка Украины в Европарламенте только усиливается.

Что касается решений европейской интеграции, здесь в первую очередь влияет позиция Еврокомиссии, а также Европейского совета. Европарламент играет символическую и политическую роль, но не определяющую. Отлично, что сейчас в Европарламенте доминирует позиция в поддержку Украины. Мы это видим по всем последним резолюциям,

– сказал Фесенко.

Эксперт отметил, что в перспективе в Украине могут быть проблемы не с европейскими институтами, а с отдельными странами ЕС, в первую очередь с Венгрией. Отметим, что президент Венгрии не раз выступал против поддержки Украины.

После получения статуса кандидата на членство в ЕС в июне 2022 года Украина продолжает имплементировать реформы. Издание TIME отмечает, что борьба с коррупцией играет решающую роль для вступления Украины в ЕС. Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала Украине усилить борьбу с коррупцией, в том числе на высоком уровне.

Во время саммита "Украина – ЕС" в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина показывает эффективный результат с работой антикоррупционных реформ во время войны. Однако дату вступления Украины она не анонсирует. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина получит членство в течение двух лет.



Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время саммита в Киеве / фото GETTY IMAGES/EUROPEAN COMMISSION POOL

, чтобы стать членом Европейского Союза Украина должна выполнить Копенгагенские критерии, одобренные в 1993 году для всех кандидатов. Условия требуют наличия стабильных государственных институтов, действенной рыночной экономики и выполнения членских обязательств.