Были ли украинцы на борту разбившегося на Камчатке Ан-26: ответ МИД
Источник:24 канал
На Камчатке произошла жуткая авиакатастрофа, в которой погибли все пассажиры и экипаж борта. Всего погибли 28 человек, на третий день поисков обнаружили фрагменты тел каждого из них.
В катастрофе разбились 6 членов экипажа и 22 пассажира, среди которых – ребенок. В комментарии 24 каналу Министерство иностранных дел ответило, находились ли на борту граждане Украины.
Важно Пилот Ан-26 игнорировал указания диспетчеров перед посадкой, – СМИ
Были ли украинцы на борту самолета
По информации Департамента консульской службы МИД, граждане Украины не находились на борту потерпевшего крушение самолета. Ответ редакции поступил на третий день после авиакатастрофы.
В сети после катастрофы обнародовали полный список жертв. В катастрофе погибли 11 мужчин и 11 женщин. Жертвой стал и ребенок – девочка по имени Алиса.
Список погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке / Изображение с сайта Камчатского края
9 июля спасатели обнаружили фрагменты всех тел погибших. Одно удалось распознать по татуировке.
Руководство Камчатского края опубликовало фото погибшего экипажа и скорбное сообщение. В регионах три дня объявили траурными и отменили все массовые мероприятия и празднования.
Упавший Ан-26 выпустили в 1982 году. Осенью 2012 года самолет прошел капитальный ремонт. Гендиректор компании Алексей Храбров заявил, что перед вылетом судно было исправно.
Авиакатастрофа Ан-26: главное
- Пассажирский самолет Ан-26 6 июля летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
- Борт внезапно исчез с радаров за несколько минут до приземления.
- Оперативники сразу же начали облет прилегающей территории и искали самолет.
- Оказалось, что он врезался в прибрежную скалу и упал в Охотское море.
- Следствие рассматривает 3 версии падения: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа.
- В СМИ появились аргументы о последней версии: мол, пилот игнорировал предупреждения диспетчера и не захотел сажать самолет при благоприятных погодных условиях.