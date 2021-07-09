Были ли украинцы на борту разбившегося на Камчатке Ан-26: ответ МИД

На Камчатке произошла жуткая авиакатастрофа, в которой погибли все пассажиры и экипаж борта. Всего погибли 28 человек, на третий день поисков обнаружили фрагменты тел каждого из них.

В катастрофе разбились 6 членов экипажа и 22 пассажира, среди которых – ребенок. В комментарии 24 каналу Министерство иностранных дел ответило, находились ли на борту граждане Украины.

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Были ли украинцы на борту самолета

По информации Департамента консульской службы МИД, граждане Украины не находились на борту потерпевшего крушение самолета. Ответ редакции поступил на третий день после авиакатастрофы.

В сети после катастрофы обнародовали полный список жертв. В катастрофе погибли 11 мужчин и 11 женщин. Жертвой стал и ребенок – девочка по имени Алиса.



Список погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке / Изображение с сайта Камчатского края

9 июля спасатели обнаружили фрагменты всех тел погибших. Одно удалось распознать по татуировке.

Руководство Камчатского края опубликовало фото погибшего экипажа и скорбное сообщение. В регионах три дня объявили траурными и отменили все массовые мероприятия и празднования.

Упавший Ан-26 выпустили в 1982 году. Осенью 2012 года самолет прошел капитальный ремонт. Гендиректор компании Алексей Храбров заявил, что перед вылетом судно было исправно.

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