2 апреля, 17:40
3

"Техническая неисправность" Ан-26 в Крыму унесла жизни российского генерала и 6 офицеров

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • 31 марта в Крыму разбился российский самолет Ан-26, погиб генерал-лейтенант Александр Отрощенко и шестеро офицеров.
  • Самолет разбился из-за технической неисправности, погибли все на борту, включая 7 членов экипажа и 22 пассажира.

31 марта во временно оккупированном Крыму разбился российский самолет Ан-26. На борту погиб генерал-лейтенант Александр Отрощенко и шестеро офицеров штаба Северного флота России.

Об этом пишут росСМИ и Exilenova+.

Что известно о генерал-лейтенанте Отрощенко?

Сейчас стало известно, что на борту самолета Ан-26, который разбился в Крыму, был российский генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Эту информацию подтверждает руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Отрощенко был действующим командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота России. Ранее генерал командовал 45 армией Военно-воздушных сил России и противовоздушной обороной Северного флота.

Во время полета его сопровождали 6 офицеров штаба Северного флота – все они также погибли.

К слову, во время катастрофы самолета Ан-26 погибли все кто находился на борту – семь членов экипажа и 22 пассажира. По предварительной причине, самолет разбился из-за технической неисправности.

Важно! Россия постепенно теряет свою авиацию и в этом ей значительно помогают Силы обороны Украины. В тот же день удару подвергся сверхзвуковой истребитель Су-34 при попытке отразить атаку украинских дронов. А за несколько дней до этого – защитники уничтожили российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Его атаковал FPV-дрон на оптоволокне.

Какие детали инцидента с Ан-26 известны?

  • 31 марта около 18:00 по московскому времени Минобороны России сообщило о потере связи с военно-транспортным самолетом Ан-26. Известно, что самолет совершал плановый перелет над временно оккупированным Крымом.

  • Впрочем, уже ночью 1 апреля российские власти признали катастрофу Ан-26. Там заявили, что все кто был на борту – погибли.

  • Самолет разбился в районе села Куйбышево Бахчисарайского района в оккупированном Крыму. В России уверяют, что причиной стали технические неисправности.

  • Известно, что Ан-26 – это советский военно-транспортный самолет, который предназначен для перевозки грузов, десанта и возможной эвакуации раненых.