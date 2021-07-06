Список погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке: имена жертв

6 июля 2021 , 15:59
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Источник:

сайт "Камчатский край"

Все пассажиры самолета Ан-26, который 6 июля разбился на Камчатке, погибли. Местные СМИ обнародовали список имен жертв авиакатастрофы.

Воздушное судно попало в аварию вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек, среди них – один ребенок.

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Список погибших пассажиров

  • Широкова Мария Виталиевна;
  • Андрейкин Александр Николаевич;
  • Андрейкина Ольга Леонтьевна;
  • Кудашкин Михаил Вячеславович;
  • Майорова Татьяна Евгеньевна;
  • Хвалеева Алиса Вячеславовна;
  • Лисичкина Алена Олеговна;
  • Левицкий Евгений Михайлович;
  • Тищенко Артем Вячеславович;
  • Устинова Ольга Анатольевна;
  • Поникарова Екатерина Валерьевна;
  • Попель Анастасия Александровна;
  • Суровцева Юлия Борисовна;
  • Мохирева Ольга Петровна;
  • Аяни Петр Григорьевич;
  • Нестерук Евгений Александрович;
  • Сивак Иван Виталиевич;
  • Столяров Юрий Федорович;
  • Нестерова Мария Максимовна;
  • Бояршин Сергей Вячеславович;
  • Лаптев Константин Алексеевич;
  • Каримулин Александр Анатольевич.
Обратите внимание! МИД Украины сообщил в комментарии 24 каналу, что сейчас Консульство Украины в Новосибирске проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Ан-26.

Имена погибших в авиакастрофе пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке / Фото сайта "Камчатский край"

Детали катастрофы Ан-26 на Камчатке

Российские СМИ сообщали, что борт летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

  • Связь с самолетом пропала за 9 минут до приземления.
  • Он врезался в прибрежную скалу и упал в Охотское море.

Сейчас следствие рассматривает 3 версии катастрофы: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа.

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Автор: Олег Васьків