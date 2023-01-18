Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. В результате падения вертолета возле садика в Броварах известно о 16 погибших и 22 раненых.

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Россияне подготовят ИПСО

Жовтенко отметил, что враг будет намекать в очередной волне ИПСО, что это, мол, не случайность и это в известной степени "справедливое" наказание с точки зрения видения российского военно-политического руководства этой ситуации. Россияне могут выполнять 2 задачи в этой ИПСО:

Усиливать их внутреннее "победобесие", которого у них и так не хватает из-за целого ряда объективных и серьезных обстоятельств. Попытаются показать мнимую иллюзорную телевизионную способность российских спецслужб и их собственного гибридного ресурса.

Воздействие на украинское общество, влияние на украинский государственный аппарат.

Попытка доказать украинскому военно-политическому руководству, что они условно не находятся в безопасности,

– заметил эксперт по международной безопасности.

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Выгодная для россиян пропаганда

Он продолжил, что россияне будут пытаться к этому привязать тот же визит Зеленского в США в конце декабря прошлого года. Будут говорить, что следующий визит может закончиться так же. Мы должны понимать, слыша это все и предвидя это все, что это не больше, чем элемент российской гибридной пропаганды.

"Для россиян это один из вариантов выхода из тупика, в котором они находятся", - подчеркнул Жовтенко.

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