Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Унаслідок падіння гелікоптера біля садочка у Броварах відомо про 16 загиблих та 22 поранених.
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Росіяни підготують ІПСО
Жовтенко зазначив, що ворог буде натякати в черговій хвилі ІПСО, що це, мовляв, не випадковість і це до певної міри "справедливе" покарання з точки зору бачення російського воєнно-політичного керівництва цієї ситуації тощо. Росіяни можуть виконувати 2 задачі в цій ІПСО:
- Посилювати їхнє внутрішнє "побєдобєсіє", якого в них і так бракує через цілий ряд об'єктивних і серйозних обставин. Спробують показати уявну ілюзорну телевізійну спроможність російських спецслужб і їхнього власного гібридного ресурсу.
- Вплив на українське суспільство, вплив на український державний апарат.
Спроба довести українському воєнно-політичному керівництву, що вони умовно не перебувають у безпеці,
– зауважив експерт з міжнародної безпеки.
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Вигідна для росіян пропаганда
Він продовжив, що росіяни будуть намагатись до цього прив'язати той самий візит Зеленського до США в кінці грудня минулого року. Будуть казати, що наступний візит може закінчитись так само тощо. Ми повинні розуміти, чуючи це все й передбачаючи це все, що це є не більше, ніж елемент російської гібридної пропаганди.
"Для росіян це один із варіантів виходу з того глухого кута, у якому вони перебувають", – наголосив Жовтенко.
Катастрофа у Броварах: останні новини
- 18 січня у Броварах Київської області впав вертоліт. Він був призначений для потреб ДСНС.
- Дитячий садок у Броварах зазнав ушкоджень через пожежу, що виникла в результаті падіння вертольота. Вертоліт упав поруч, а будівлю садка було ушкоджено уже внаслідок пожежі.
- Унаслідок падіння гелікоптера у Броварах на Київщині загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Зокрема й очільник відомства Денис Монастирський.