Катастрофа для семьи, – дочь Вирчиса отреагировала на смерть отца
Источник:фейсбук-страница Владимира Вирчиса
Амина Вирчис прокомментировала смерть отца. По предварительной информации, известный боксер Владимир Вирчис совершил самоубийство.
Дочь умершего написала сообщение от его имени в фейсбуке. Она подчеркнула, что 28 января в ее семье произошла крупная катастрофа.
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Амина припомнила, каким был ее отец
Девушка отметила, что не хочет вдаваться в подробности смерти Вирчиса. В то же время подчеркнула, что невероятно горда быть его дочерью. Об отце она отзывается как об очень хорошем и любящем человеке.
"Я тебя всегда буду помнить счастливым и все, что позволяет", – добавила Амина. Она также вспомнила, как Владимир говорил, что "не знает никого умнее, кроме нее и Амосова".
Благодарю тебя, Папулечка, за все, что ты мне дал и продолжаешь давать своей сильной энергетикой. Я тебя очень люблю, – написала Амина.
Умер Владимир Вирчис: что известно
- Украинские СМИ сообщили о смерти Вирчиса в четверг, 28 января. Владимир – бывший боксер тяжелого веса, летом ему должно было исполниться 49 лет.
- Тело спортсмена нашли с петлей на шее. Полиция приступила к уголовному производству по статье об умышленном убийстве, но с отметкой "самоубийство".
- В начале января мужчина опубликовал в соцсети сообщение, в котором просил о помощи. Он призвал поделиться опытом отчаявшихся после того, как "кинули" близкие друзья.
- Денис Казанский отметил, что накануне смерти Вирчис приходил на суд ко Владиславу Мангеру, с которым раньше дружил. Мужчина требовал, чтобы тот вернул ему долг.