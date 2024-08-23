Катастрофа на яхте Линча: нашли последнее тело после трагедии – дочери миллиардера

Возле Сицилии водолазы обнаружили тело последней жертвы, находившейся на яхте британского миллиардера Майка Линча. Речь идет о 18-летней дочери бизнесмена, которая называлась Ханной.

56-метровая яхта Bayesian затонула ночью 19 августа недалеко от города Портичелло в Италии. О том, что наконец нашли тело Ханны, пишут такие международные издания, как Reuters и ANSA, – информирует 24 Канал.

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Трагедия на яхте Линча

Всего среди списка погибших – сам основатель технологической компании Майк Линч, его дочь, а также высокопоставленные лица и члены экипажа.

Спасательные работы продолжались несколько дней, в течение которых водолазы отважно работали в сложных условиях. После обнаружения последнего тела прокуратура Термини Имерезе приказала провести аутопсию жертв.

После четырехдневных поисков береговая охрана объявила операцию завершенной. Из 22 человек на борту спасены 15, семь объявлены погибшими,

– сообщает ANSA.

На причале Портичелло спасатели аплодировали своим коллегам-водолазам, которые проводили поиски жертв в море.

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Мы опустошены, шокированы, но нас утешают и поддерживают семья и друзья. Наши мысли сейчас со всеми, кто пострадал от трагедии,

– заявили члены семьи Линча.

Они добавили, что искренне благодарят итальянскую береговую охрану, экстренные службы и всех, кто присоединился к спасению.