56-метрова яхта Bayesian затонула вночі 19 серпня неподалік міста Портічелло в Італії. Про те, що нарешті знайшли тіло Ханни, пишуть такі міжнародні видання, як Reuters та ANSA, – інформує 24 Канал.

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Трагедія на яхті Лінча

Загалом серед списку загиблих – сам засновник технологічної компанії Майк Лінч, його дочка, а також високопоставлені особи та члени екіпажу.

Рятувальні роботи тривали кілька днів, протягом яких водолази відважно працювали у складних умовах. Після виявлення останнього тіла прокуратура Терміні Імерезе наказала провести аутопсію жертв.

Після чотириденних пошуків берегова охорона оголосила операцію завершеною. З 22 осіб на борту врятовано 15, сім оголошено загиблими,

– повідомляє ANSA.

На причалі Портічелло рятувальники аплодували своїм колегам-водолазам, які проводили пошуки жертв у морі.

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Ми спустошені, шоковані, але нас втішають та підтримують сім'я та друзі. Наші думки зараз з усіма, хто постраждав від трагедії,

– заявили члени сім'ї Лінча.

Вони додали, що щиро дякують італійській береговій охороні, екстреним службам та усіх, хто долучився до порятунку.