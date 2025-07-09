ЕСПЧ признал Россию ответственной за сбитие рейса MH17

Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила права человека в Украине и ответственна за сбитие рейса MH17 в Донецкой области. Трагедия произошла в 2014 году и унесла жизни 298 человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Решение суда

Журналисты сообщили, что высший правозащитный суд Европы в среду вынес два решения против России:

Суд признал, что Россия нарушила международное право во время вооруженного конфликта в Украине . Это – первое решение международного суда, которое прямо возлагает ответственность на Москву за нарушение прав человека после полномасштабного вторжения в 2022 году.

. Это – первое решение международного суда, которое прямо возлагает ответственность на Москву за нарушение прав человека после полномасштабного вторжения в 2022 году. Суд также признал Россию ответственной за сбивание рейса MH17. Это стало первым случаем, когда международный суд прямо назвал Москву виновной в трагедии 2014 года в Донецкой области, которая унесла жизни 298 человек.

Соответствующее решение суда объявили 9 июля. В свою очередь, Россия отсутствовала во время события, как и на предыдущих заседаниях.

Судьи ЕСПЧ в Страсбурге рассматривают четыре дела, поданные Украиной и Нидерландами против России. Они касаются, в частности сбивания рейса Malaysia Airlines, похищения украинских детей и других преступлений, совершенных во время полномасштабной войны.

Напомним, что 17 июля 2024 года Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства, которую выпустили с территории, подконтрольной пророссийским боевикам на востоке Украины. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, из них 196 – граждане Нидерландов.

Россия была исключена из Совета из-за полномасштабного вторжения в Украину, но суд до сих пор имеет право рассматривать дела, касающиеся событий до ее исключения.