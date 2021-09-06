Катастрофа MH17: в Гааге назвали вероятные даты вынесения приговора
Источник:твитер Саскии Баллеман
Международный суд не сможет вынести приговор по делу о сбитии малазийского самолета МН17. Зато сейчас называют три даты, когда сможет появиться решение суда в 2022 году.
Причину переноса даты вынесения приговора объясняют огромным объемом материалов дела. Об этом рассказала нидерландская журналистка Саския Баллеман.
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Решение объявят во второй половине 2022 года
Обычно Международный суд в Гааге выносит приговоры через 2 недели после завершения расследования. Однако дело о сбитии малазийского Boeing-777 над Донбассом является огромным по размеру. Поэтому оглашение решения суда перенесли на вторую половину 2022 года.
Предварительно известно о 3 возможных датах:
- 22 сентября 2022 года;
- 17 ноября 2022 года;
- 15 декабря 2022 года.
Катастрофа МН17: коротко о главном
- 17 июля 2014 года в небе над Донбассом сбили самолет Boeing-777. На борту было 298 пассажиров. Все погибли.
- Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса.
- 3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу 4 фигурантам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.
- 17 июня 2021 года Международный суд завершил этап демонстрации доказательств.
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Текст публикации Саксии Баллеман
Из-за размера и сложности дела суд не сможет принять решение в обычные 2 недели после завершения расследования. Известно о 3 возможных датах: 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.