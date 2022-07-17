8 лет назад сбили Boeing 777: как это было и почему россия до сих пор лжет миру

Ровно 8 лет назад, 17 июля 2014 года, россия сбила в небе над Донецкой областью пассажирский самолет Boeing 777, совершавший регулярный рейс MH17. Тогда в результате теракта страны-агрессора погибли 298 человек – все находившиеся на борту пассажиры и экипаж.

Тем временем россия продолжает свой терроризм на территории Украины и дальше цинично лжет миру, пытаясь снять с себя ответственность за трагедию, совершенную почти десяток лет назад. 24 канал рассказывает, как это было и почему государству-террористу не удастся избежать наказания.

Важно 24 канал собирает истории украинцев, которые потеряли дом из-за войны, но обрели его снова

Что известно о трагедии

17 июля 2014 года самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс MH17 из Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, был сбит ракетой из российского ЗРК "Бук" М1 неподалеку от Тореза Донецкой области.

Связь с самолетом прервалась около 16:00 по-киевскому времени. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа – все они, в результате теракта, погибли. Среди жертв, в частности, – 80 детей.

К слову, по числу погибших эта катастрофа стала самой большой в истории авиации с 11 сентября 2001 года, когда террористы "Аль-Каиды" влетели двумя самолетами в "башни-близнецы" в Нью-Йорке, США. Также трагедия вошла в десятку самых больших за всю историю.

Конечно, россия сразу после инцидента пыталась опровергнуть свою причастность к содеянному. кремль начал придумывать самые разные версии падения самолета и пытался переложить вину на Украину.

Однако с согласия Украины, на месте трагедии началось международное расследование – не только техническое, но и уголовное. Возглавили дело Нидерланды – граждан именно этой страны было больше всего на борту сбитого россией самолета (193 погибших).

Обратите внимание Катастрофа украинского Ан-12 в Греции: все, что известно о падении самолета

Почему россии не удастся избежать ответственности

298 невинных людей 8 лет назад стали жертвами российского терроризма. За это время тактика страны-агрессора не изменилась – она продолжает убивать мирных граждан в Украине и нагло врать.

Однако все попытки страны-террористки избежать ответственности терпят крах. Ложь россии о совершенном ею 8 лет назад сейчас не может противостоять фактам, которые собрала Служба безопасности Украины:

За это время в рамках расследования трагедии международными органами было проработано более 2 миллионов перехватов телефонных разговоров лиц, причастных к сбитию самолета, а также проанализировано более 1,5 миллиона телефонных соединений абонентов, находившихся в зоне покрытия мобильных операторов на месте запуска ракеты и по всему маршруту движения ЗРК "Бук" из россии через Луганскую и Донецкую области в период с 16 по 18 июля 2014 года.

телефонных разговоров лиц, причастных к сбитию самолета, а также проанализировано более 1,5 миллиона телефонных соединений абонентов, находившихся в зоне покрытия мобильных операторов на месте запуска ракеты и по всему из россии через Луганскую и Донецкую области в период с 16 по 18 июля 2014 года. Установлено более 150 человек , причастных к поражению самолета, еще более 260 человек были опрошены в качестве свидетелей.

, причастных к поражению самолета, еще более 260 человек были опрошены в качестве свидетелей. При участии украинских экспертов проведено более 3 тысяч самых разнообразных исследований. Нидерландские эксперты отобрали образцы грунта из мест предполагаемого запуска ракеты "Бук" М1 с целью проведения сравнительных исследований.

самых разнообразных исследований. Нидерландские эксперты отобрали образцы грунта из мест предполагаемого запуска ракеты "Бук" М1 с целью проведения сравнительных исследований. Осуществлено 3Д-сканирование аппаратной части и отобраны для исследований образцы боевой части и пороховых зарядов двух модификаций зенитно-управляемых ракет: 9М38М1 и 9М38 к ЗРК "Бук".

аппаратной части и отобраны для исследований образцы боевой части и пороховых зарядов двух модификаций зенитно-управляемых ракет: 9М38М1 и 9М38 к ЗРК "Бук". Установлено точное время и маршрут , по которому ЗРК "Бук" был доставлен из россии на территорию временно оккупированной Донбасса, а также точное время и место запуска ракеты по пассажирскому самолету.

, по которому ЗРК "Бук" был доставлен из россии на территорию временно оккупированной Донбасса, а также точное время и место запуска ракеты по пассажирскому самолету. Установлено время и маршрут, которым ЗРК "Бук" был вывезен обратно в россию .

. В Днепропетровской области, при участии Международной следственной группы, проведен уникальный следственный эксперимент по контролируемому подрыву ракет 9М38М1 ЗРК "Бук", результаты которого фактически стали решающими для экспертных выводов.

К слову, в СБУ подчеркнули, что только общая борьба Украины и всего цивилизованного мира сможет поставить точку в кровавой истории российского терроризма, а российских убийц заставит ответить за их преступления в соответствии с нормами международного права.

К теме – все, что нужно знать о годовщине трагедии рейса MH17 в Донецкой области: смотрите видео