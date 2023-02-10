Запад впервые прямым текстом говорит, что Путин является убийцей. Причем говорит это на очень высоком уровне. Об этом 24 Канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Огромный посыл для всего Запада

По его мнению, теперь глава Кремля становится вровень с Каддафи, Хаменеи и другими лидерами определенных стран, которые были изолированы от мира со всеми вытекающими последствиями для себя.

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Это огромный посыл всему Западу – с одной стороны о прекращении коммуникации с Путиным. А с другой, если эти вещи будут развиваться, на уровне "большой 20" у Путина будут большие проблемы с возможностями коммуникаций, в том числе с лидерами Китая и Индии,

– подчеркнул советник министра внутренних дел.

Однако Вадим Денисенко отметил, что пока это предварительные выводы. Об этом еще рано говорить – надо посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше.

Обратите внимание! 17 июля 2014 года, Россия сбила в небе над Донецкой областью пассажирский самолет Boeing 777, совершавший регулярный рейс MH17. Тогда в результате теракта страны-агрессора погибли 298 человек – все находившиеся на борту пассажиры и экипаж.

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