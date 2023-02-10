Захід вперше прямим текстом говорить, що Путін є вбивцею. Причому говорить це на дуже високому рівні. Про це 24 Каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Величезний посил для всього Заходу

На його думку, тепер очільник Кремля стає врівень з Каддафі, Хаменеї та іншими лідерами певних країн, які були ізольованими від світу з усіма відповідними наслідками для себе.

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Це величезний посил для всього Заходу – з одного боку про припинення комунікації з Путіним. А з іншого, якщо ці речі будуть розвиватися, на рівні "великої 20" у Путіна будуть великі проблеми із можливостями комунікацій, зокрема з лідерами Китаю та Індії,

– наголосив радник міністра внутрішніх справ.

Проте Вадим Денисенко зауважив, що поки це попередні висновки. Про це ще рано говорити – треба подивитись, як буде розвиватись ситуація далі.

Зверніть увагу! 17 липня 2014 року, Росія збила у небі над Донеччиною пасажирський літак Boeing 777, який здійснював регулярний рейс MH17. Тоді унаслідок теракту країни-агресорки загинули 298 людей – всі пасажири та екіпаж, які перебували на борту.

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