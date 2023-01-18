Об этом 24 Каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Россия использует эту катастрофу для пропагандистских целей.

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СБУ проводит следствие

Денисенко отметил, что, к сожалению, кроме 9 человек, которые были в вертолете, есть еще погибшие, среди них и дети. Это ужасная катастрофа. СБУ поручено проводить следствие этой трагедии. Сейчас в соцсетях уже появилось очень много конспирологии, но нет единой версии того, что на самом деле произошло.

Сейчас следователи отрабатывают разные версии произошедшего. Позже эти версии будут озвучены. Однако я хочу, чтобы мы все поняли, что за один день следствие не проводится. За один день выйти на главную версию вряд ли удастся,

– заметил советник министра внутренних дел.

Он добавил, что очень важно, если кто-то был свидетелем этой трагедии, что-то видел, возможно, снимал на видео, просьба позвонить в полицию и дать эти показания. Они очень помогут следствию.

Версий пока нет

По словам советника министра внутренних дел, пока версий нет. Как сказал генпрокурор, в принципе отрабатывается целый ряд версий.

"Пока о них рано говорить", – подчеркнул Денисенко.

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Позиция Нацполиции, Воздушных сил

Представитель главы Нацполиции Марьяна Рева рассказала, что сейчас будет продолжаться идентификация тел. Говорить о причинах аварии пока рано. Необходимо провести соответствующие работы.

О том, что рано говорить о причинах крушения в Броварах, рассказал и спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, будет создана специальная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют факторы, почему вертолет упал.

Он добавил, что в воздушных силах есть авиационно-техническая лаборатория, у которой есть свои специалисты, которые выезжают на место происшествия, и по крупицам собирают вертолет из оставшихся остатков. Во всем мире есть такая практика установления причин катастроф, но это довольно длительный процесс.

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