После катастрофы в Броварах в больницах 24 человека, среди которых беременная: как их состояние

В результате трагедии с падением вертолета в Броварах пострадали 25 человек. Сразу 24 пострадавших попали в больницу с разными травмами.

О состоянии раненых в эфире телемарафона рассказал главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк. По его словам, в больницу в Броварах было доставлено 24 человека – 10 детей и 14 взрослых.

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8 человек с ожогами перевели в Киев

Сообщается, что 8 человек перевели в ожоговый центр в Киеве – 4 детей и столько же взрослых. Валентин Багнюк отметил, что у них ожоги от 45% до 30%. Состояние пострадавших с ожогами стабилизировали и перевели на дальнейшее лечение в специализированное заведение.

Остальные раненые, которые находятся в стабильном состоянии, получают медицинскую и психологическую помощь в Броварах в травматологии, хирургическом и гинекологическом отделениях. В основном у людей среди травм – это ожоги, ушибы и сотрясение.

В гинекологическом отделении находится беременная женщина, пострадавшая от падения вертолета. Валентин Багнюк сообщает, что у нее была рана, которую зашили. Женщину оставили в больнице для наблюдения.

Что известно о трагедии в Броварах