После катастрофы в Броварах в больницах 24 человека, среди которых беременная: как их состояние
В результате трагедии с падением вертолета в Броварах пострадали 25 человек. Сразу 24 пострадавших попали в больницу с разными травмами.
О состоянии раненых в эфире телемарафона рассказал главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк. По его словам, в больницу в Броварах было доставлено 24 человека – 10 детей и 14 взрослых.
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8 человек с ожогами перевели в Киев
Сообщается, что 8 человек перевели в ожоговый центр в Киеве – 4 детей и столько же взрослых. Валентин Багнюк отметил, что у них ожоги от 45% до 30%. Состояние пострадавших с ожогами стабилизировали и перевели на дальнейшее лечение в специализированное заведение.
Остальные раненые, которые находятся в стабильном состоянии, получают медицинскую и психологическую помощь в Броварах в травматологии, хирургическом и гинекологическом отделениях. В основном у людей среди травм – это ожоги, ушибы и сотрясение.
В гинекологическом отделении находится беременная женщина, пострадавшая от падения вертолета. Валентин Багнюк сообщает, что у нее была рана, которую зашили. Женщину оставили в больнице для наблюдения.
Что известно о трагедии в Броварах
- Утром 18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. В результате трагедии погибли 17 человек (4 детей). Вертолет упал на детский сад, в котором были малыши.
- В результате авиакатастрофы погибло высшее руководство МВД. В частности, глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий, команди воздушного судна – инструктор Александр Василенко, пилот Константин Коваленко, бортовой механик Иван Касьянов.
- Известно, что команда МВД Украины летела в Харьковскую область. В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.