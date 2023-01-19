На борту было 10 человек: полиция уточнила данные о трагедии с вертолетом в Броварах
Источник:Media Center Ukraine – Ukrinform
В Броварах 18 января разбился вертолет. На его борту находились 10 человек, в том числе руководство Министерства внутренних дел.
Об этом во время брифинга рассказала представитель Нацполиции Марьяна Рева. Она отметила, что день авиакатастрофы стал черной страницей в истории не только всех подразделений системы Министерства внутренних дел, но и всей страны.
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В вертолете было 10 человек
Рева отметила, что падение вертолета в Броварах – это большая трагедия не только для МВД, но и самого города, ведь также погибли его жители. Пока можно утвердительно говорить о 14 погибших, среди которых был один ребенок – девочка 2017 года рождения.
На борту вертолета находились 10 человек. Трое – это члены экипажа, семь – это руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,
– добавила пресс-секретарь.
Также на борту были:
- заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк,
- двое охранников министра – Михаил Павлушко и Андрей Маринченко,
- фотограф Николай Анацкий.
Среди членов экипажа – Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов.
"Поисково-спасательная операция была завершена вчера (18 января – 24 Канал) после обеда" – подытожила Рева.
Что известно о трагедии в Броварах 18 января
- 18 января всю страну всколыхнула печальная новость о падении вертолета ГСЧС в Броварах. Трагедия произошла вблизи детского сада. На тот момент в учебном заведении находились 73 ребенка.
- Вертолет летел в командировку в одну из прифронтовых областей Украины. Работники и руководство МВД часто отправлялись на передовую, чтобы увидеть ситуацию воочию и проинспектировать обеспечение подразделений, находящихся в горячих точках.
- Правительство создало специальную рабочую группу для расследования падения вертолета. Туда войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.