На борту было 10 человек: полиция уточнила данные о трагедии с вертолетом в Броварах

В Броварах 18 января разбился вертолет. На его борту находились 10 человек, в том числе руководство Министерства внутренних дел.

Об этом во время брифинга рассказала представитель Нацполиции Марьяна Рева. Она отметила, что день авиакатастрофы стал черной страницей в истории не только всех подразделений системы Министерства внутренних дел, но и всей страны.

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В вертолете было 10 человек

Рева отметила, что падение вертолета в Броварах – это большая трагедия не только для МВД, но и самого города, ведь также погибли его жители. Пока можно утвердительно говорить о 14 погибших, среди которых был один ребенок – девочка 2017 года рождения.

На борту вертолета находились 10 человек. Трое – это члены экипажа, семь – это руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,

– добавила пресс-секретарь.

Также на борту были:

заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк,

двое охранников министра – Михаил Павлушко и Андрей Маринченко,

фотограф Николай Анацкий.

Среди членов экипажа – Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов.

"Поисково-спасательная операция была завершена вчера (18 января – 24 Канал) после обеда" – подытожила Рева.

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