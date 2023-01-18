Четверо старшеклассников в Броварах спасали детей после авиакатастрофы: видео
Источник:Общественный ревизор. Бровары
Утром 18 января в Киевской области разбился вертолет. Во время трагической авиакатастрофы он задел детский сад, где в то время находились дети.
Сразу после трагедии спасать детей бросились местные жители. Среди них одними из первых были четверо друзей-старшеклассников.
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Помощь малышам
Подростки рассказали, что на месте крушения они:
- успокаивали детей,
- оказывали им необходимую помощь,
- разыскивали их родителей,
- помогали экстренным службам.
Заводили в мою квартиру детей, успокаивали их, оказывали первую медицинскую помощь, накормили, угостили конфетами,
– рассказал один из юношей.
Чтобы найти родственников дошкольников, старшеклассники взяли у воспитателей фамилии и имена детей. Благодаря этому смогли найти родителей четырех детей.
Помощь экстренным службам
Также по словам ребят, автомобили, припаркованные по обе стороны дороги, серьезно осложнили работу экстренных служб. Поэтому они вместе с другими неравнодушными освободили проезд к учреждению для "скорых", спасателей и полиции. Для этого они оттащили машины, мешавшие проезду.
Вот там не могла проехать скорая и пожарная. Мы сплотили людей и помогли оттащить машины от дороги, чтобы служебные машины могли проехать,
– рассказали старшеклассники.
Четверо друзей помогли спасать детей: видео
Что известно об авиакатастрофе: коротко
- Утром 18 января вертолет упал рядом с детсадом и повредил его здание. Случилось это, когда в дошкольном заведении находились 73 ребенка.
- В результате трагедии пострадали 25 человек, из которых 11 – дети. Также, к сожалению, не обошлось без жертв. Погибли 14 человек, из которых 1 ребенок.
- Среди жертв было руководство МВД Украины. Так, на борту находился глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
- Из-за авиакатастрофы под контролем СБУ продолжается следствие, которое должно установить причину трагедии. В настоящее время прорабатывается несколько версий, среди которых нарушение правил полета и неисправность самого вертолета, а также умышленные действия, которые привели к трагедии.