Четверо старшеклассников в Броварах спасали детей после авиакатастрофы: видео

18 января 2023, 21:38
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Общественный ревизор. Бровары

Утром 18 января в Киевской области разбился вертолет. Во время трагической авиакатастрофы он задел детский сад, где в то время находились дети.

Сразу после трагедии спасать детей бросились местные жители. Среди них одними из первых были четверо друзей-старшеклассников.

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Помощь малышам

Подростки рассказали, что на месте крушения они:

  • успокаивали детей,
  • оказывали им необходимую помощь,
  • разыскивали их родителей,
  • помогали экстренным службам.

Заводили в мою квартиру детей, успокаивали их, оказывали первую медицинскую помощь, накормили, угостили конфетами,
– рассказал один из юношей.

Чтобы найти родственников дошкольников, старшеклассники взяли у воспитателей фамилии и имена детей. Благодаря этому смогли найти родителей четырех детей.

Помощь экстренным службам

Также по словам ребят, автомобили, припаркованные по обе стороны дороги, серьезно осложнили работу экстренных служб. Поэтому они вместе с другими неравнодушными освободили проезд к учреждению для "скорых", спасателей и полиции. Для этого они оттащили машины, мешавшие проезду.

Вот там не могла проехать скорая и пожарная. Мы сплотили людей и помогли оттащить машины от дороги, чтобы служебные машины могли проехать,
– рассказали старшеклассники.

Четверо друзей помогли спасать детей: видео

Что известно об авиакатастрофе: коротко

  • Утром 18 января вертолет упал рядом с детсадом и повредил его здание. Случилось это, когда в дошкольном заведении находились 73 ребенка.
  • В результате трагедии пострадали 25 человек, из которых 11 – дети. Также, к сожалению, не обошлось без жертв. Погибли 14 человек, из которых 1 ребенок.
  • Среди жертв было руководство МВД Украины. Так, на борту находился глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
  • Из-за авиакатастрофы под контролем СБУ продолжается следствие, которое должно установить причину трагедии. В настоящее время прорабатывается несколько версий, среди которых нарушение правил полета и неисправность самого вертолета, а также умышленные действия, которые привели к трагедии.

Автор: Юлія Якубова