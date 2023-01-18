Четверо старшеклассников в Броварах спасали детей после авиакатастрофы: видео

Утром 18 января в Киевской области разбился вертолет. Во время трагической авиакатастрофы он задел детский сад, где в то время находились дети.

Сразу после трагедии спасать детей бросились местные жители. Среди них одними из первых были четверо друзей-старшеклассников.

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Помощь малышам

Подростки рассказали, что на месте крушения они:

успокаивали детей,

оказывали им необходимую помощь,

разыскивали их родителей,

помогали экстренным службам.

Заводили в мою квартиру детей, успокаивали их, оказывали первую медицинскую помощь, накормили, угостили конфетами,

– рассказал один из юношей.

Чтобы найти родственников дошкольников, старшеклассники взяли у воспитателей фамилии и имена детей. Благодаря этому смогли найти родителей четырех детей.

Помощь экстренным службам

Также по словам ребят, автомобили, припаркованные по обе стороны дороги, серьезно осложнили работу экстренных служб. Поэтому они вместе с другими неравнодушными освободили проезд к учреждению для "скорых", спасателей и полиции. Для этого они оттащили машины, мешавшие проезду.

Вот там не могла проехать скорая и пожарная. Мы сплотили людей и помогли оттащить машины от дороги, чтобы служебные машины могли проехать,

– рассказали старшеклассники.

Четверо друзей помогли спасать детей: видео

Что известно об авиакатастрофе: коротко