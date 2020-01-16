Катастрофа самолета МАУ в Иране: в Киеве уже готова лаборатория для расшифровки черных ящиков

Директор киевского национально-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что черные ящики самолета МАУ, который разбился в Иране, до сих пор остаются в исламской стране. По его словам, Тегеран пока не хочет их отдавать, но в Киеве уже готовы их принять и изучать.

Черные ящики в нерабочем состоянии, однако, по выводам представителей нацбюро, существует возможность их прочитать. В Киеве для этого уже даже готова лаборатория, рассказал Рувин, который возглавлял украинскую комиссию по расследованию авиакатастрофы.

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По словам ученого, Иран каждое утро собирается передать Украине черные ящики, но уже каждый вечер говорит, что не будет этого делать.

У них соответствующего оборудования нет, поэтому будут определяться, где их расшифровывать. Мы им предложили, что у нас уже лаборатория готова на базе Киевского политехнического института. У нас и опыт соответствующий есть,

– заверил Александр Рувин.

Он также рассказал о работе украинских специалистов в Иране. По его словам, она велась в трех направлениях:

работа с представителями гражданской авиации Ирана, определение возможности получения информации из черных ящиков, поиск разговоров между службами аэропорта Тегерана и с экипажем самолета;

идентификация лиц, украинских граждан в частности, ускорение и предоставление соответствующих данных по ДНК профилями родственников погибших;

определение причин и последствий падения самолета, осмотр и исследование места происшествия, вещественных доказательств, обломков самолета.

Комментарий Александра Рувин: смотрите видео

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и ожидает от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.



Все детали авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала