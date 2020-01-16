Катастрофа самолета МАУ в Иране: в Киеве уже готова лаборатория для расшифровки черных ящиков
Директор киевского национально-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что черные ящики самолета МАУ, который разбился в Иране, до сих пор остаются в исламской стране. По его словам, Тегеран пока не хочет их отдавать, но в Киеве уже готовы их принять и изучать.
Черные ящики в нерабочем состоянии, однако, по выводам представителей нацбюро, существует возможность их прочитать. В Киеве для этого уже даже готова лаборатория, рассказал Рувин, который возглавлял украинскую комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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По словам ученого, Иран каждое утро собирается передать Украине черные ящики, но уже каждый вечер говорит, что не будет этого делать.
У них соответствующего оборудования нет, поэтому будут определяться, где их расшифровывать. Мы им предложили, что у нас уже лаборатория готова на базе Киевского политехнического института. У нас и опыт соответствующий есть,
– заверил Александр Рувин.
Он также рассказал о работе украинских специалистов в Иране. По его словам, она велась в трех направлениях:
- работа с представителями гражданской авиации Ирана, определение возможности получения информации из черных ящиков, поиск разговоров между службами аэропорта Тегерана и с экипажем самолета;
- идентификация лиц, украинских граждан в частности, ускорение и предоставление соответствующих данных по ДНК профилями родственников погибших;
- определение причин и последствий падения самолета, осмотр и исследование места происшествия, вещественных доказательств, обломков самолета.
Комментарий Александра Рувин: смотрите видео
Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко о главном
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
- Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
- Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и ожидает от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.
Все детали авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала
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