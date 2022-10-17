Россия "выдыхается", там катастрофическая ситуация, – Жданов о поставках оружия из Ирана

Иран готовит поставки баллистических ракет для русской армии. Речь идет о "Fateh-110" дальностью до 300 километров и "Zolfaghar" дальностью до 700 километров.

Военный эксперт Олег Жданов 24 каналу рассказал, что в Иране уже приступили к изготовлению первой партии ракет в рамках этой договоренности.

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По его словам, производство только началось. К сожалению, пока нет данных по мощностям, сколько Иран себе этих ракет сделал и сколько он может их выпускать.

Я так понимаю, что все официальные заявления Ирана оказались лживыми – действительно Иран передает дроны и готов передавать ракеты. То есть Иран полностью становится на сторону России и начинает снабжать Россию оружием,

– акцентировал Олег Жданов.

Также. по данным американского института изучения войны, Иран готовит новую поставку дронов в Россию. В том числе десятки беспилотников "Mohajer-6", "Shahed-136". Возможно, Россия также подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Arash-2", – сообщил военный эксперт.

По мнению эксперта, следует принимать меры и понимать, что Иран вступает в войну на стороне России.

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"Для России эти поставки могут оказаться очень "в тему", потому что сегодня она полностью выдыхается. Ведь из всех российских "утюгов" несется, что давайте переговоры, давайте остановки огня. У них очень катастрофическая ситуация относительно способности армии удерживать позиции", – добавил Жданов.

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