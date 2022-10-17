Військовий експерт Олег Жданов 24 каналу розповів, що в Ірані вже приступили до виготовлення першої партії ракет в межах цієї домовленості.

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За його словами, виробництво тільки почалося. На жаль, поки немає даних по потужностях, скільки Іран собі цих ракет зробив та скільки він може їх випускати.

Я так розумію, що всі офіційні заяви Ірану виявилися брехливими – дійсно Іран передає дрони й готовий передавати ракети. Тобто Іран повністю стає на бік Росії й починає забезпечувати Росію зброєю,

– акцентував Олег Жданов.

"Також за даними американського інституту вивчення війни – Іран готує нову поставку дронів в Росію. В тому числі десятки безпілотників "Mohajer-6", "Shahed-136". Можливо, що Росія також підписала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників "Arash-2", – повідомив військовий експерт.

На думку експерта, потрібно вживати заходів й розуміти, що Іран вступає у війну на стороні Росії.

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"Для Росії ці постачання можуть виявитися дуже "в тему", тому що сьогодні вона повністю видихається. Адже із всіх російських "прасок" несеться, що давайте перемовини, давайте зупинення вогню. У них дуже катастрофічна ситуація щодо здатності армії утримувати позиції", – додав Жданов.

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